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Киберволонтерство: как установить безопасные связи в сети

21:2701.03.2018
(обновлено: 23:13 01.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновКиберволонтерство: как установить безопасные связи в сетиКиберволонтерство: как установить безопасные связи в сети
© РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. XXI век — эра не только интернета, социальных сетей, мессенджеров, игр и мобильных устройств, но и кражи персональных данных, взломов и кибербуллинга. Мало кто сегодня знает, как правильно защитить себя в Мировой паутине. Здесь на помощь приходят киберволнтеры — люди, которые готовы рассказать и показать, что нужно делать, чтобы избежать травли в интернете и не стать жертвой мошенников.

"Каждый человек, у которого есть гаджет, подключенный к интернету, находится на поле боя. Программам для кражи персональных данных без разницы, у кого воровать ее, поэтому человек без соблюдения ряда мер "гигиены" может стать жертвой, даже не подозревая об этом", — рассказал руководитель проекта "Кибердружина" Григорий Пащенко. 

Корпоративное волонтерство: помощь дороже денег
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Корпоративное волонтерство: помощь дороже денег

Григорий вместе с друзьями-волонтерами готов делиться профессиональными знаниями: они проводят мастер-классы для тех, кому интересны способы обезопасить себя технически и, главное, информационно, не пойти на поводу у мошенников и умело действовать в случаях давления и оскорблений в социальных сетях. Их с удовольствием слушают школьники, студенты, а также родители.

Из тех, кто хочет узнать больше, формируются группы численностью около 25-30 человек, которые с помощью вебинаров начинают обучать тонкостям киберзащиты. По словам Григория Пащенко, некоторые из них, процентов 25-30, в дальнейшем находят работу в IT-секторе. Бывали случаи, когда после полугода обучения подопечные киберволонтеров уже самостоятельно выступали на "Территории смыслов".

Чем занимаются киберволонтеры

"Когда человек к нам приходит, мы определяем направление, в котором он в дальнейшем будет работать. Один, пройдя обучение, будет занимать поиском уязвимостей на сайтах, мониторить соцсети. Другой будет вести мастер-классы в школах. Все зависит от уровня технической грамотности", — отметил Григорий Пащенко.

Серебряное волонтерство: помогать можно в любом возрасте
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
"Серебряное" волонтерство: помогать можно в любом возрасте

Он также рассказал, что есть проблема с возрастными людьми, ее решение еще в разработке. Дело в том, что старшее поколение воспринимает киберугрозу слишком эмоционально: бабушки иногда просто выкидывали пульты от телевизоров. Как работать с этой аудиторией, волонтеры пока думают. Пожилые люди — основные жертвы мошенников.

"Когда мы обучаем наших волонтеров, мы говорим им, что когда-то их родители учили шнурки завязывать да ложкой есть, а теперь и им пора помочь родителям: донести информацию, научить не бояться современной технологии, но опасаться подозрительных людей", — уточнил эксперт.

Волонтерство должно быть организованным

Несмотря на то что "Кибердружина" занимается волонтерской деятельностью уже несколько лет, официального статуса у них пока нет.

Григорий Пащенко признается, что изначально регистрации не было и в планах, но в конце 2017 года пришло понимание, что необходимы прозрачная отчетность, возможность подавать заявки на гранты, да и у организации уже накопилось множество волонтеров, которые никак не оформлены.

"Было сложно понять, как подать документы. Благодаря поддержке партнеров и появившейся информации, в частности на проекте "Год волонтера" МИА "Россия сегодня", мы сейчас завершаем сбор пакета документов и подаем его на регистрацию", — отметил он.

Киберволонтерство — это не только о безопасности

Однако регистрацией "Кибердружина" не ограничивается. Одним из проектов, над которыми сейчас работает Григорий с коллегами, стал "Журавлик".

"Мы побывали в питерском хосписе и пообщались с ребятами, которым нужна паллиативная помощь. Ребята иногда, находясь в хосписе, хотят посмотреть закат над Невой или увидеть самолет, пролетающий над Москвой. Проект поможет им в этом", — рассказал Григорий.

Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля
© РИА Новости / Артем Житенев
Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля

По его словам, "Журавлик" станет своеобразной социальной сетью, где каждый ребенок сможет оставить заявку и получить изображение от человека, находящегося в другой точке земного шара.

"Сделать фотографию и отправить можно легко, а ребенку будет очень приятно", — подчеркнул Григорий Пащенко.

Волонтерам очень нравится название того, что они делают, — "кибердобро". "Хотим зарегистрировать такой бренд", — смеется Григорий.

Пока новая форма волонтерства только начинает развиваться, впереди еще много задач и вызовов. "Кибердружина" ждет пополнения рядов.

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