Стартовал волонтерский конкурс "Послы Победы"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. С сегодняшнего дня "Волонтеры Победы" начинают отбор добровольцев для помощи в организации мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине Великой Победы. Об этом заявила руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Сегодня с партнерами мы даем старт набора добровольцев для помощи в организации основных мероприятий, связанных с Днем Победы. По всей стране мы планируем подготовить 160 тысяч добровольцев, которые будут помогать в разных городах нашей страны в организации этого самого народного, самого честного, искреннего праздника нашей страны", — заявила Амельченкова.

Любой желающий может подать заявку и заполнить анкету на официальном сайте волонтерыпобеды.рф. Принять участие в отборе могут совершеннолетние. Для добровольцев открыто три программы: конкурс "Послы Победы", помощь в организации акции "Бессмертный полк" и парадов Победы в разных городах, а также участие в других мероприятиях.

"Послы Победы" — это 200 лучших добровольцев со всей страны, которые будут представлять свой регион на параде Победы в Москве и в Санкт-Петербурге", — сказала Амельченкова.

Для того чтобы стать "послом Победы", необходимо пройти конкурсный отбор, состоящий из двух этапов. Волонтер должен зарегистрироваться и заполнить анкету — рассказать о волонтерском опыте на сайте движения и разместить в социальных сетях пост с ответом на вопрос, почему именно он должен стать "послом Победы". Второй этап — собеседование с экспертной комиссией, которая отберет 200 добровольцев.

"Добровольцы на парадах Победы будут сопровождать ветеранов Великой Отечественной войны, будут помогать на трибунах, помогать в информации, навигации и так далее", — заявила Амельченкова.

В числе первых в конкурсе планирует принять участие внучатый племянник героя СССР Мелитона Кантарии Георгий.

"Для нашей семьи День Победы — самый главный праздник, лично я не отделяю историю своей семьи от истории нашей страны. Многих ветеранов уже нет в живых, а оставшимся хочется выразить свою благодарность. "Волонтеры Победы" дают мне такую возможность. Для меня честь сегодня первым подать заявку на конкурс "Послы Победы", — сказал Георгий Кантария.