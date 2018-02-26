Волонтеры Калининграда прошли обучение по профилактике ВИЧ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Волонтеры-медики Калининграда прошли обучение профилактической работе по предотвращению распространения ВИЧ среди молодежи, сообщается на сайте "Волонтеры-медики".

"Наша деятельность базируется на принципе "равный учит равного". Это более благоприятно воспринимается молодыми людьми. Кроме того, в работе советуем использовать не только лекции для проведения просветительской работы, но и современные активные формы взаимодействия, например форсайт-сессии", — рассказал координатор регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" Александр Ворнаков.

Заместитель руководителя Агентства по делам молодежи Денис Калиновский отметил, что эффективность профилактики ВИЧ-инфекции может обеспечить только совместная работа.

"Она должна быть не только слаженной, но и, главное, проводиться на постоянной основе. Необходимо последовательно разъяснять людям, насколько опасна ВИЧ-инфекция и как сегодня высок риск заражения ею", — отметил Денис Калиновский.

Экспертов призвали больше рассказывать молодежи о ВИЧ-инфекции и о том, как сохранить здоровье.