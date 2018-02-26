В Москве стартовала образовательная программа для организаторов донорства

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. 21 февраля был дан старт образовательной программе учебно-методического центра для организаторов донорского движения, сообщается на официальном сайте службы крови.

В мероприятии приняло участие более 60 организаторов донорского движения Москвы. Презентация центра и первое занятие образовательного модуля "Теоретик донорского движения" состоялись в Общественной палате Российской Федерации.

"Образовательная программа учебно-методического центра для организаторов донорского движения 2018 года включает три модуля: "Теоретик донорского движения", "Практик донорского движения" и "Мотиваторы здорового образа жизни. Семейное древо здоровья". Программа занятий будет продолжаться по октябрь", — сказала Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.

По итогам каждого занятия для всех желающих проводится тестирование, а слушатели могут получить сертификаты двух типов: "Организатор донорского движения" и "Участник образовательной программы". Для получения первого сертификата необходимо успешно пройти итоговое тестирование, посетить не менее 70% занятий образовательной программы и подготовить и провести не менее одной донорской акции. Получить сертификат участника образовательной программы может каждый, кто посетит хотя бы одно из занятий образовательных модулей и обязательно примет участие в подготовке и проведении не менее одной донорской акции".

Основная цель работы учебно-методического центра, созданного Национальным фондом развития здравоохранения, — профессионализация деятельности добровольцев с целью повышения эффективности их участия в донорском движении и пополнения банка крови Москвы.