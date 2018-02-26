В Москве началась подготовка городских волонтеров к ЧМ-2018

В Москве началась подготовка городских волонтеров к ЧМ-2018

В Москве началась подготовка городских волонтеров к ЧМ-2018

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Городские волонтеры столицы начали подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщают "Известия".

За время обучения 6 тысяч человек пройдут различные курсы на площадках города, включая станции метро. Особое внимание планируется уделить работе добровольцев с людьми с инвалидностью: их научат общаться с колясочниками, а также с гостями с нарушениями зрения и слуха.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.