Волонтерский корпус Ростова-на-Дону отметил трехлетие

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Городской волонтерский корпус Ростова-на-Дону отметил 25 февраля трехлетний юбилей, сообщается на официальном портале горадминистрации.

На торжественном мероприятии в местном Дворце творчества детей и молодежи выступил начальник отдела по делам молодежи администрации города Андрей Косенко, который поздравил добровольцев и отметил их высокую роль в жизни общества.

"Волонтеры — инициативные, молодые, полные сил и энергии люди, готовые делиться своим теплом с другими. Молодежь, которая поддерживает эти идеи, которая уделяет свое время и частичку своей души во имя бескорыстной помощи людям, достойна называться золотым поколением", — подчеркнул он.

В рамках праздника новоиспеченные добровольцы получили новые волонтерские книжки, а уже показавшие себя в упорной общественной работе волонтеры удостоились благодарственных писем. В завершение усилиями добровольцев был организован концерт.

Волонтерский корпус Ростова-на-Дону был создан в 2015 году в преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне с целью популяризации и развития добровольческого движения в городе. Его добровольцы принимали активное участие в в акции "Знамя Победы". Позднее члены корпуса оказывали помощь в организации различных массовых мероприятий — празднований Дня молодежи, Дня России, Дня флага, Дня города и других мероприятий в Ростове.

Помимо этого волонтеры регулярно поддерживают социально значимые проекты различных общественных организаций и оказывают помощь нуждающимся.