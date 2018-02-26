В Год волонтера российские НКО представят в ООН лучшие социальные практики

В Год волонтера российские НКО представят в ООН лучшие социальные практики

В Год волонтера российские НКО представят в ООН лучшие социальные практики

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Международная конференция SOCIAL INNOVATIONS#INFOCUS пройдет в Отделении ООН в Женеве с 12 по 15 июня. Масштабное мероприятие проводится по инициативе пермских некоммерческих организаций — НАРО "Тетрадка Дружбы", АНО "Вектор Дружбы" (специальный консультативный статус при ЭКОСОС ООН), которые работают в тесном партнерстве с женевским отделением ООН с 2010 года.

Участниками Конференции станут представители НКО, бизнеса, образовательных учреждений, органов власти, школьники и студенты-инноваторы, общественные деятели и добровольцы.

В этом году основными темами конференции станут такие, как инновации в сфере образования и инклюзии; социальное предпринимательство для преобразования общества и др.

Заявки на участие в Международной конференции SOCIAL INNOVATIONS#INFOCUS принимаются до 7 мая на официальном сайте 2018.infocusconference.com.