Токарев: Год добровольца покажет, как много в России неравнодушных людей

Лауреат премии "Доброволец России — 2017", руководитель общественного международного проекта "Сохраним Байкал" Максим Токарев рассказал РИА Новости о том, как стать волонтером и создать проект с нуля, чем он планирует заниматься в Год добровольца и какую ответственность предполагает звание волонтера года.

— Как вы пришли к тому, чтобы стать добровольцем? Что стало отправной точкой вашей деятельности?

Изначально я занимался организацией крупных массовых музыкальных мероприятий в России и СНГ, и когда мне предложили организовать в Болгарии музыкальное мероприятие экологической направленности, я подумал: почему бы не организовать что-то похожее, экологическое в нашей стране?

Тогда мне в голову пришла идея проекта, связанного с Байкалом. Причем до того момента я сам никогда там не был (живу в Москве), о каких-то местных проблемах не слышал. Я просто поехал на Байкал, увидел все собственными глазами и понял, что здесь нужно работать, организовывать природоохранную деятельность, контролировать, следить и внедрять какие-то современные технологии. Это было в 2011 году, и с тех пор я активно увлекся волонтерской деятельностью.

При этом нельзя сказать, что я стремился заниматься именно экологией. Да, когда мы организовывали мероприятия, я следил за чистотой, мы убирали площадки, поддерживали их в порядке, призывали участников и гостей мероприятий сохранять чистоту, ведь экология — это чистый воздух, среда вокруг нас, здоровье, чтобы нам жилось хорошо. И в какой-то момент я понял, что экология — это сейчас мое призвание. Вот так: начинали с уборки мусора, а сейчас боремся за чистоту воды и воздуха, сохранение лесов, биоразнообразия.

— Сейчас "Сохраним Байкал" — это масштабный международный проект, который предполагает большое количество мероприятий и участников. Как вы вышли на такой уровень и с чего все начиналось?

Все началось с того, что я приехал на Байкал, чтобы увидеть местные красоты природы и заодно посмотреть, чем там занимаются люди, какие уже есть проекты, и понял, что здесь не надо ни в коем случае проводить какие-то фестивали, а нужно организовывать добровольцев и создавать природоохранную службу. Мы дали ей название "Байкальская береговая служба" и поначалу занимались экологическим просвещением и облагораживали территорию. Но постепенно участие, даже, можно сказать, синергия общества, бизнеса, властей и СМИ позволила задать нашей деятельности правильный вектор.

Со временем мы заметили, что у Байкала два разных берега — Иркутская область и Республика Бурятия, где живут люди с разным мышлением, разной идеологией, духовностью. И сейчас уже сделано много шагов, для того чтобы проект охватывал Байкальский регион целиком, а служба работала на двух берегах. В этом году у нас будет лагерь как со стороны Иркутской области, так и со стороны Бурятии.

Более того, мы постепенно стараемся тиражировать наш проект: сейчас нечто подобное создается на Дальнем Востоке под названием "Приморская островная служба", похожая природоохранная служба будет этим летом на Ладожском озере в Ленинградской области. Но мы смотрим вперед и сейчас ищем активистов во всех 85 регионах России, чтобы они тоже подхватили эту идею и имели возможность организовывать у себя аналогичную работу.

— Как местные власти относились к вашим инициативам? Легко ли вам было наладить контакт?

Местные власти слушали, но поначалу относились скептически: убирают ребята мусор, и ладно. Но потом, когда увидели результаты проделанной нами работы, стали помогать, предоставлять площадки, давать работать на природоохранной территории. Они видят, что мы активные, привлекаем СМИ, находим общественную поддержку, работаем открыто, показываем, что мы делаем.

При этом власти никогда не оказывали финансовую помощь. Нам самим приходилось искать средства, привлекать партнеров, меценатов. Кто-то помогал нам не деньгами, а снаряжением, питанием, транспортом.

Но в какой-то момент мы поняли, что, раз уж мы живем в Москве, то почему бы не действовать через федеральные органы — они и работают быстрее, и прислушиваются, и поддерживают охотнее. В итоге оказалось намного проще обращаться в федеральный центр, который уже сам разошлет все указания на места.

— Вы возглавляете АНО "Центр развития экологических и социальных проектов". С экологией все понятно, а какими социальными проектами вы занимаетесь?

Помимо экологического проекта на Байкале мы занимаемся образовательной деятельностью — работаем со школами, вузами, с национальными парками, организуем социальные мероприятия для ветеранов, занимаемся экологическим просвещением в детских оздоровительных лагерях Московской области. То есть наша социальная работа в основном связана с экологией, мы пропагандируем бережное отношение к природе, но и здоровый образ жизни, и уважение к старшим.

— Из всех проектов, которыми вы занимаетесь, могли бы выделить самый любимый или, например, самый необычный?

Самый любимый — это, пожалуй, "Сохраним Байкал". Он же самый крупный и самый серьезный. Это такая долгоиграющая история: мы уже давно работаем, понимаем, что достигнуты какие-то цели, но осознаем, что работы еще много и многое нужно еще наладить. Сейчас, скажем, мы объединяем все крупные добровольческие проекты с обоих берегов Байкала.

В общем-то, проект "Сохраним Байкал" взрастил меня, поднял меня на нынешний уровень, дал опыт, знания, которые я сейчас использую, общаясь с людьми, передавая их молодежи. Иногда мне кажется, будто Байкал сам выбрал меня, и сейчас тот опыт, который он мне дал, я внедряю уже по всей России.

У меня есть еще другие проекты, которые только-только запускаются, но о них я пока не могу сказать много. Они связаны с патриотизмом, его популяризацией через игры, ТВ-шоу, сериалы. Будем создавать новых героев — людей, которые работают на производстве, пожарных, сотрудников МЧС, медиков и так далее, пропагандировать хорошие, нужные в обществе профессии.

— Что вы чувствовали, когда получили награду "Доброволец России"? Насколько это важно для вас?

Я никогда не стремился быть лучшим из лучших. То, что меня поощрили, очень приятно, но это накладывает на меня большую ответственность. Быть добровольцем года — значит показывать пример другим, что и как можно и нужно делать, а что нельзя, как мотивировать себя и как внутренне развиваться.

— Как вы относитесь к инициативе проведения в России Года добровольца? Что вы ждете от этого года?

Я надеюсь, что Год добровольца окажет влияние на всех участников волонтерской деятельности, что и общество, и власть, и бизнес, и СМИ будут способствовать развитию добровольчества и принимать непосредственное участие в развитии данного направления. Я рассчитываю, что компании будут поощрять и продвигать корпоративное волонтерство, создавать для сотрудников возможности быть полезными обществу, применить навыки и помочь нуждающимся.

Также надеюсь, что Год добровольца продемонстрирует всем и внутри страны, и за ее пределами, сколь велика в России волонтерская активность и сколько у нас неравнодушных людей.

— Допустим, человек решил стать волонтером. Посоветуйте, как определиться с направлением, что делать сначала, как вообще понять, что эта деятельность тебе подходит?

Для начала не стоит хвататься за все подряд: оцените свои знания, опыт, силы, и это поможет вам определить, в какой сфере добровольческой деятельности вы могли бы быть полезны.

Например, если вы юрист, возможно, вы могли бы оказывать юридическую помощь благотворительным организациям. Человек с хорошими физическими данными и крепким здоровьем мог бы, к примеру, принять участие в работе поисковых отрядов или хотя бы стать донором крови. В общем, найдите то, в чем вы сильны, и применяйте свои знания и навыки на пользу обществу.

Беседовал Александр Зиновьев