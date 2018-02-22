В Калининграде начался отбор волонтеров на тестовые матчи ЧМ-2018

В Калининграде начался отбор волонтеров на тестовые матчи ЧМ-2018

В Калининграде начался отбор волонтеров на тестовые матчи ЧМ-2018

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Калининградский центр подготовки городских волонтеров начал формировать команду, которая поможет в организации тестовых матчей чемпионата мира по футболу в России, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Приглашаются кандидаты, которые зарегистрировались на сайте "Городские волонтеры" и прошли собеседование.

Команда волонтеров для организации тестовых матчей будет сформирована на конкурсной основе. Обязательным условием для желающих является участие в специальной программе подготовки.

Тестовые матчи с участием футбольного клуба "Балтика" пройдут на "Стадионе Калининград" в апреле-мае.