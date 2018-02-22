В Урюпинске стартовала акция "Дарю тепло"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. 20 февраля акция для "серебряных" волонтеров "Дарю тепло", в рамках которой они свяжут теплые вещи для подопечных детских домов и членов малообеспеченных семей, стартовала в Урюпинске — городе, который издревле славится работами мастериц-рукодельниц. Об этом сообщается на сайте Ассоциации волонтерских центров.

"Для меня вязание — это дело всей жизни, интересно создавать красивые, эксклюзивные, а главное, практичные вещи. Когда узнала об акции, сразу решила прийти. С удовольствием свяжу пуховое изделие и передам с ним не только тепло урюпинской земли, но и частичку душевной любви и заботы", — рассказала мастерица Анфиса Алексеевна.

По словам организаторов, акция позволит не только помочь подопечным социальных учреждений, но и даст шанс "серебряным" добровольцам проявить умения, почувствовать, насколько они нужны другим, ведь именно желание быть полезными приводит людей в добровольчество.