Стали известны итоги отбора волонтеров на ЧМ-2018

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В команду добровольцев оргкомитета "Россия-2018" вошли более 17 тысяч человек в возрасте от 18 до 80 лет из 112 стран мира. Всего заявки в волонтеры подали 176 870 человек, что стало рекордом за всю историю проведения чемпионатов мира по футболу FIFA, сообщается на портале welcome2018.com.

В ближайшие месяцы волонтеры пройдут курс обучения, практику на тестовых матчах чемпионата, а также различные тренинги на объектах турнира.

"Поздравляю всех, кто вошел в нашу команду и поможет провести чемпионат мира по футболу в России на самом высоком уровне, создаст неповторимый дух и атмосферу этого праздника", — приводятся в сообщении слова председателя оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина.

Он также отметил, что волонтерская программа мундиаля станет одним из ключевых элементов его наследия, так как специально созданные во всех городах — организаторах ЧМ-2018 волонтерские центры продолжат работу и после завершения турнира.