Помогать, но без бюрократии: итоги заседания оргкомитета Года волонтера

Помогать, но без бюрократии: итоги заседания оргкомитета Года волонтера

Помогать, но без бюрократии: итоги заседания оргкомитета Года волонтера

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Год волонтера для добровольческого движения в России необходимо создать все условия. Об этом в ходе первого заседания оргкомитета Года волонтера заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Хотя уже сегодня волонтеры в стране ‒ это внушительные 15% граждан, но движению еще есть куда расти. Объявленный президентом Год волонтера и призван помочь всем, кто хочет принять участие в добровольческом движении.

"Наша задача в течение этого Года волонтера в первую очередь создать необходимые условия для развития волонтерской деятельности. С этого год и начался ‒ у нас принят Федеральным Собранием закон о поддержке волонтерства и добровольчества, который не только на уровне России в целом, но и в регионах обеспечивает создание необходимой поддержки, необходимой инфраструктуры", — отметил Кириенко.

При этом Сергей Кириенко призвал ни в ком случае не "забюрокрачивать" добровольческое и волонтерское движение. Административные решения, заседания и должностные инструкции — это хорошо, но главное ‒ прислушиваться к самим волонтерам и основывать работу на их инициативах и идеях.

"Самая главная ценность и уникальность волонтерства заключается в том, что оно двигается не сверху вниз, а снизу вверх. Это инициатива людей, у которых горят глаза, болит душа за самые разные направления нашей общественной жизни. И они это делают не по приказу, не по инструкции, не по должностным обязанностям и не из надежды на вознаграждение, а по зову души. Это самое важное, и надо это не потерять", — подчеркнул Кириенко.

Среди задач оргкомитета ‒ максимально поддерживать работу уже существующих волонтерских проектов и при этом привлекать в добровольческое движение новых людей.

Работы в волонтерском движении в ближайшее время хватит на всех. Основные направления — здравоохранение, образование и, конечно же, спорт, где в этом году самым масштабным событием с привлечением волонтеров станет чемпионат мира по футболу.

Но этим основные направления деятельности волонтеров не исчерпываются. Так, недавно председатель ЦИК Элла Панфилова обратилась к добровольцам с просьбой о помощи в работе Центральной избирательной комиссии.

"Это новое направление деятельности. Раньше волонтеры не участвовали никогда в работе ЦИК. Эта идея очень благородная, потому что, несмотря на огромный объем работы, который был проделан по оснащению избирательных участков пандусами, переносу их на первые этажи, все равно мы понимаем, что не везде эта работа доделана. Да и погодные условия в марте таковы, что даже при наличии пандуса не всегда пожилым людям или людям с ограниченными возможностями удобно пользоваться этим", — заявил Сергей Кириенко.

Как у многих волонтеров и добровольцев есть отличительная униформа, так и у Года волонтера появится свой фирменный стиль. Сергей Кириенко поставил задачу Росмолодежи и "Роспатриотцентру" до 1 марта разработать предложения по фирменному стилю Года добровольца в России.

"Сейчас Росмолодежь и "Роспатриотцентр" не успели доработать предложения по фирменному стилю Года волонтеров. Предварительно ставим срок до 1 марта", — сказал Кириенко.

Специальный конкурс и электронная книжка волонтера

В свою очередь министр образования и науки России Ольга Васильева, выступая на оргкомитете, отметила, что нужно стремиться к тому, чтобы к 2020 году большинство российских вузов было задействовано в волонтерской деятельности.

"С 2014 по 2018 год на базе наших вузов было создано 170 молодежных центров. Мы стремимся к тому, чтобы к 2020 году добровольческие объединения охватили практически все вузы нашей страны", — сказала Васильева.

Кроме того, Васильева выступила с инициативой провести в Год добровольца специальный конкурс, посвященный добровольческому движению.

"Мне кажется, что в Год волонтерства было бы неплохо провести конкурс, посвященный волонтерскому движению, я думаю, что отклик он найдет", ‒ отметила министр.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своем выступлении на оргкомитете отметила, что в 62 российских регионах власти активно сотрудничают с волонтерами в сфере здравоохранения. Также она привела статистику, согласно которой 89% населения считают волонтерство в сфере медицины значимым направлением.

"В настоящее время в сфере здравоохранения насчитывается более 13 тысяч волонтеров, которые охватывают своей помощью более 4 миллионов человек. В 62 из 85 регионов взаимодействие с волонтерскими организациями осуществляется на постоянной основе", — сказала Скворцова.

Также она сообщила, что в России может появиться документ волонтера-медика.

"В настоящее время прорабатываем создание и внедрение электронных книжек волонтеров в сфере здравоохранения, с одновременной синхронизацией книжек с порталом "Добровольцы России"", ‒ сказала министр.