Стартовал конкурс "Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Начался всероссийский конкурс "Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке", сообщается на официальном портале Ассоциации волонтерских центров.

Главным организатором является Российская государственная библиотека для молодежи.

Будут выбраны победители в трех номинациях: "Лучший реализованный волонтерский проект в библиотеке", "Лучшая идея волонтерского проекта в библиотеке", "Лучший личный опыт культурного волонтерства в библиотеке".

По завершении конкурса всем участникам будет выдан сертификат, а номинанты, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и памятными призами.Участниками соревнований могут стать как библиотеки России (вне зависимости от специализации), в которых был реализован либо есть действующий волонтерский проект, так и молодые люди (в возрасте до 35 лет) — представители добровольческих движений, которые готовы рассказать о своей волонтерской программе.

"Мы проводим этот конкурс, чтобы найти лучшие практики совместной работы библиотек и волонтерских организаций. По нашим исследованиям, почти каждая вторая библиотека работает с волонтерами. Это очень удачный пример сотрудничества, его надо обязательно развивать. Уверен, что в Год добровольца мы увидим много таких историй", — сообщил председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

По итогам конкурса будет подготовлен сборник материалов об успешных волонтерских практиках в библиотеке.

Российская государственная библиотека для молодежи — федеральная библиотека, основную аудиторию которой составляют молодые люди от 14 до 35 лет. Фонд регулярно пополняется: сейчас он насчитывает около 900 тысяч изданий.