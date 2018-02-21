Эковолонтер-2018: самые увлекательные направления

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Если во время отдыха вы хотите испытать свежие, яркие эмоции, получить необычный опыт, а также побывать там, где почти не ощущается вмешательство человека в дикую природу, то вам определенно нужно изучить экологическое волонтерство.

Записаться в ряды добровольцев — отличная возможность посетить интересные и удаленные места нашей Родины. Простой турист не сможет попасть на территорию заповедного лагеря — только работники экоцентров или волонтеры.

Заповедное волонтерство практикуется в добровольческих лагерях, организованных на особо охраняемых природных территориях России. Задача этих организаций — сохранить уникальное культурное и природное наследие страны в первозданном виде, а также помогать развиваться заповедникам. Волонтеры могут предложить физическую помощь (архитектурные и строительные проекты), участие в более спокойной деятельности (работа вожатыми с детьми), социальных проектах (работа с местным населением), а также в образовательной и научной деятельности (например, кольцевание птиц).

20 февраля на пятом, юбилейном фестивале "Первозданная Россия" было представлено множество интересных программ, в которых каждый может найти что-то для себя.

Активные занятия

Международный волонтерский центр "Бурундук" приглашает в волонтерский лагерь "Ветер перемен — 2018". Целью работы лагеря является оказание помощи в обустройстве экологических маршрутов природного парка "Ергаки" (Красноярский край). В этом году "Ветер перемен" примет волонтеров уже в 11-й раз.

В Южно-Уральском заповеднике, который находится в Республике Башкортостан, требуется помощь в строительстве и ремонте зданий на заповедной территории. Восемь волонтеров приглашаются на работу на две недели — отдых для сильных физически и стойких духом людей.

Национальный парк "Зюраткуль" находится в Челябинской области. Там вам предложат пешие восхождения на самые высокие точки местности, сплав по реке Ай и другие варианты активного отдыха. Парку всегда требуется помощь в обустройстве мест отдыха, подготовке туристических маршрутов, уборке мусора.

В лагере "Черные земли" (Республика Калмыкия) будет интересно любителям конного спорта. Там нужно помочь со строительством загона для лошадей.

Если вы хотите и путешествовать, и помогать, то легендарный экологический маршрут "Через горы к Черному морю" точно для вас: участники за 14 дней пройдут 50 км по живописным местам Кавказского заповедника. Маршрут начинается на высоте 2 тысячи метров, а заканчивается на берегу моря.

Транспортная доступность

Есть вариант и для тех, у кого нет возможности преодолевать большие расстояния до волонтерского лагеря: ближайший к Москве заповедник — "Приокско-Террасный". Он знаменит тем, что на его территории находится самый большой в Восточной Европе Центральный зубровый питомник. У волонтеров будет возможность не только оказать помощь в охране природы, но и поближе познакомиться с этими удивительными животными.

Также инициативные молодые люди приглашаются на строительство новой экологической тропы Городище — Никола-Ленивец в рамках программы "Прикоснись к истории" в национальном парке "Угра".

Помимо этого национальный парк "Угра" также приглашает волонтеров для воссоздания объектов историко-культурного наследия. Участники волонтерского лагеря будут строить знаменитые оборонительные сооружения — Козельские засеки — и создавать натурные экспозиции из дерева.

Духовная работа

Название Центрально-Лесного заповедника говорит само за себя. 3-тысячелетний лес в Тверской области впечатлит любого туриста. Работа со школьниками является одним из важнейших направлений эколого-просветительской деятельности, в которой могут участвовать волонтеры.

Иверский монастырь, знаменитый на всю Россию, привлекает огромное количество людей в национальный парк "Валдайский". Заповедник был образован с целью сохранения уникального озерно-лесного комплекса Валдайской возвышенности и создания условий для развития организованного отдыха в этой зоне. Эколого-просветительская работа будет отличной помощью парку.

Таинственный край

Если вы располагаете большим количеством свободного времени и имеете возможность отправиться далеко, стоит посетить Курильский заповедник (Сахалинская область) — здесь вас ждут вулканы, горячие источники и кипящие озера, а также огромное количество волонтерских программ с самыми разными целями и задачами. Стоит рассчитывать на более длительную программу.

Самый отдаленный и труднодоступный в списке — Командорский заповедник — приглашает волонтеров для работы во всех сферах деятельности: охрана территории, выполнение научно-технических работ, выполнение работ по организации туристической и эколого-просветительской деятельности. Он расположен на Командорских островах и прилегающей акватории, поэтому невероятные морские экскурсии станут частью программы. Удивительная природа и редкие животные стоят того, чтобы преодолевать трудности в пути.

Если есть желание помогать дистанционно, Алтайскому заповеднику помимо физической помощи на территории всегда нужна интеллектуальная помощь волонтеров. Это могут быть действия в организации работы сайта и официальных страниц заповедника в социальных сетях.

Самое главное, что любая эковолонтерская деятельность не только сделает ваше лето ярким и интересным, но и принесет пользу заповедным зонам России.