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Год волонтера

Эковолонтер-2018: самые увлекательные направления

17:3721.02.2018
(обновлено: 17:38 21.02.2018)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивЭковолонтер-2018: самые увлекательные направленияЭковолонтер-2018: самые увлекательные направления
© РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Если во время отдыха вы хотите испытать свежие, яркие эмоции, получить необычный опыт, а также побывать там, где почти не ощущается вмешательство человека в дикую природу, то вам определенно нужно изучить экологическое волонтерство.

Записаться в ряды добровольцев — отличная возможность посетить интересные и удаленные места нашей Родины. Простой турист не сможет попасть на территорию заповедного лагеря — только работники экоцентров или волонтеры.

Экологическая тропа к леднику Безенги
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Марат Газаев
Пройти заповедными тропами: лучшие экомаршруты заповедников России

Заповедное волонтерство практикуется в добровольческих лагерях, организованных на особо охраняемых природных территориях России. Задача этих организаций — сохранить уникальное культурное и природное наследие страны в первозданном виде, а также помогать развиваться заповедникам. Волонтеры могут предложить физическую помощь (архитектурные и строительные проекты), участие в более спокойной деятельности (работа вожатыми с детьми), социальных проектах (работа с местным населением), а также в образовательной и научной деятельности (например, кольцевание птиц).

20 февраля на пятом, юбилейном фестивале "Первозданная Россия" было представлено множество интересных программ, в которых каждый может найти что-то для себя.

Активные занятия

Международный волонтерский центр "Бурундук" приглашает в волонтерский лагерь "Ветер перемен — 2018". Целью работы лагеря является оказание помощи в обустройстве экологических маршрутов природного парка "Ергаки" (Красноярский край). В этом году "Ветер перемен" примет волонтеров уже в 11-й раз.

Волонтер спешит на помощь: как добровольцы центра Бурундук спасают природу
© Архив Волонтерского центра "Бурундук"
"Высунь нос из норы!" Как "бурундуки" спасают природу

В Южно-Уральском заповеднике, который находится в Республике Башкортостан, требуется помощь в строительстве и ремонте зданий на заповедной территории. Восемь волонтеров приглашаются на работу на две недели — отдых для сильных физически и стойких духом людей.
Национальный парк "Зюраткуль" находится в Челябинской области. Там вам предложат пешие восхождения на самые высокие точки местности, сплав по реке Ай и другие варианты активного отдыха. Парку всегда требуется помощь в обустройстве мест отдыха, подготовке туристических маршрутов, уборке мусора.

В лагере "Черные земли" (Республика Калмыкия) будет интересно любителям конного спорта. Там нужно помочь со строительством загона для лошадей.

Если вы хотите и путешествовать, и помогать, то легендарный экологический маршрут "Через горы к Черному морю" точно для вас: участники за 14 дней пройдут 50 км по живописным местам Кавказского заповедника. Маршрут начинается на высоте 2 тысячи метров, а заканчивается на берегу моря.

Транспортная доступность

Есть вариант и для тех, у кого нет возможности преодолевать большие расстояния до волонтерского лагеря: ближайший к Москве заповедник — "Приокско-Террасный". Он знаменит тем, что на его территории находится самый большой в Восточной Европе Центральный зубровый питомник. У волонтеров будет возможность не только оказать помощь в охране природы, но и поближе познакомиться с этими удивительными животными.

Также инициативные молодые люди приглашаются на строительство новой экологической тропы Городище — Никола-Ленивец в рамках программы "Прикоснись к истории" в национальном парке "Угра".

Национальный парк "Угра": природа и искусство
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Леонид ЧирковПо территории национального парка протекает река Угра, ее берега - необычайно живописное местоПо территории национального парка протекает река Угра, ее берега - необычайно живописное место.
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Леонид Чирков
По территории национального парка протекает река Угра, ее берега - необычайно живописное место
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис БортКазанская Амвросиевская женская пустынь - ставропигиальный женский монастырьКазанская Амвросиевская женская пустынь - ставропигиальный женский монастырь.
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис Борт
Казанская Амвросиевская женская пустынь - ставропигиальный женский монастырь
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис БортНесмотря на все предрассудки, болото тоже может быть красивым. Особенно во время закатаНесмотря на все предрассудки, болото тоже может быть красивым. Особенно во время заката
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис Борт
Несмотря на все предрассудки, болото тоже может быть красивым. Особенно во время заката
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис БортРека Жиздра, которая также протекает по территории парка, не менее живописна, чем УграРека Жиздра, которая также протекает по территории парка, не менее живописна, чем Угра
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис Борт
Река Жиздра, которая также протекает по территории парка, не менее живописна, чем Угра
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей МорозовЛетом в заповеднике особенно красиво. Видами, открывающимися со склонов на реки, можно любоваться бесконечноЛетом в заповеднике особенно красиво. Видами, открывающимися со склонов на реки, можно любоваться бесконечно
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Сергей Морозов
Летом в заповеднике особенно красиво. Видами, открывающимися со склонов на реки, можно любоваться бесконечно
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис БортГлядя на такие фотографии, еще раз можно убедиться в том, что заповедники необходимы для сохранения таких красот в первозданном видеГлядя на такие фотографии, еще раз можно убедиться в том, что заповедники необходимы для сохранения таких красот в первозданном виде
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис Борт
Глядя на такие фотографии, еще раз можно убедиться в том, что заповедники необходимы для сохранения таких красот в первозданном виде
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Михаил ПопченкоЖиздринская пойма в мае особенно прекрасна. Ее бескрайние просторы устилаются цветущими цветами и растениямиЖиздринская пойма в мае особенно прекрасна. Ее бескрайние просторы устилаются цветущими цветами и растениями
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Кусочек Франции на территории заповедника. Самый старый парижский квартал "Бобур" стал вдохновение художника при создании этого арт-объекта
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Помимо этого национальный парк "Угра" также приглашает волонтеров для воссоздания объектов историко-культурного наследия. Участники волонтерского лагеря будут строить знаменитые оборонительные сооружения — Козельские засеки — и создавать натурные экспозиции из дерева.

Духовная работа

Название Центрально-Лесного заповедника говорит само за себя. 3-тысячелетний лес в Тверской области впечатлит любого туриста. Работа со школьниками является одним из важнейших направлений эколого-просветительской деятельности, в которой могут участвовать волонтеры.

Иверский монастырь, знаменитый на всю Россию, привлекает огромное количество людей в национальный парк "Валдайский". Заповедник был образован с целью сохранения уникального озерно-лесного комплекса Валдайской возвышенности и создания условий для развития организованного отдыха в этой зоне. Эколого-просветительская работа будет отличной помощью парку.

Таинственный край

Если вы располагаете большим количеством свободного времени и имеете возможность отправиться далеко, стоит посетить Курильский заповедник (Сахалинская область) — здесь вас ждут вулканы, горячие источники и кипящие озера, а также огромное количество волонтерских программ с самыми разными целями и задачами. Стоит рассчитывать на более длительную программу.

Северные Галапагосы: романтика заповедника Командорский
© Пресс-служба заповедника «Командорский»
Северные Галапагосы: романтика заповедника "Командорский"

Самый отдаленный и труднодоступный в списке — Командорский заповедник — приглашает волонтеров для работы во всех сферах деятельности: охрана территории, выполнение научно-технических работ, выполнение работ по организации туристической и эколого-просветительской деятельности. Он расположен на Командорских островах и прилегающей акватории, поэтому невероятные морские экскурсии станут частью программы. Удивительная природа и редкие животные стоят того, чтобы преодолевать трудности в пути.

Если есть желание помогать дистанционно, Алтайскому заповеднику помимо физической помощи на территории всегда нужна интеллектуальная помощь волонтеров. Это могут быть действия в организации работы сайта и официальных страниц заповедника в социальных сетях.
Самое главное, что любая эковолонтерская деятельность не только сделает ваше лето ярким и интересным, но и принесет пользу заповедным зонам России.

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