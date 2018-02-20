Ассоциация волонтерских центров утвердила программы на 2018 год

На заседании 15 февраля совет Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) утвердил план мероприятий на текущий год, систему оценки эффективности деятельности волонтерских центров, а также четыре федеральные программы ассоциации, сообщает пресс-служба организации.

Одной из утвержденных программ стал проект "Академия АВЦ", направленный на создание методической и методологической баз для поддержки лучших добровольческих практик в регионах России путем организации тренинг-сессий и дистанционных курсов. В рамках программы планируется создать методические рекомендации и интерактивный обучающий курс для "серебряных" добровольцев, "модель" волонтерского центра в вузе, ссузе и НКО, обучающий видео-курс и "модель" школьного волонтерского отряда для детей, волонтерских центров и педагогов, а также обучающую программу для ресурсных центров поддержки добровольчества.

Помимо этого совет АВЦ утвердил программу "Молоды душой", которая направление на создание необходимой инфраструктуры для участия россиян в "серебряном" волонтерстве. В рамках реализации этого проекта планируется организовать обучение для "серебряных" добровольцев и руководителей волонтерских центров и НКО, что поможет их социализации и воплощению на практике концепции активного долголетия.

Еще одной программой, утвержденной советом ассоциации на текущий год, стал проект "Ресурсные центры поддержки добровольчества". Его реализация поможет создать эффективную инфраструктуру поддержки движения в субъектах РФ.

Также в утвержденный список была включена комплексная программа по развитию детского добровольчества "Ты решаешь!". Она подразумевает создание механизмов знакомства с волонтерским движением детей и педагогов с начальным уровнем знаний о движении, разработку инструкций для создания и дальнейшего развития школьных волонтерских движений и рекомендаций для волонтерских отрядов по реализации социальных проектов и привлечению партнёров.