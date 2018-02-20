Ассоциация волонтерских центров утвердила программы на 2018 год

Одной из утвержденных программ стал проект "Академия АВЦ", направленный на создание методической и методологической баз для поддержки лучших добровольческих практик в регионах России путем организации тренинг-сессий и дистанционных курсов. В рамках программы планируется создать методические рекомендации и интерактивный обучающий курс для "серебряных" добровольцев, "модель" волонтерского центра в вузе, ссузе и НКО, обучающий видео-курс и "модель" школьного волонтерского отряда для детей, волонтерских центров и педагогов, а также обучающую программу для ресурсных центров поддержки добровольчества.
Еще одной программой, утвержденной советом ассоциации на текущий год, стал проект "Ресурсные центры поддержки добровольчества". Его реализация поможет создать эффективную инфраструктуру поддержки движения в субъектах РФ.
Также в утвержденный список была включена комплексная программа по развитию детского добровольчества "Ты решаешь!". Она подразумевает создание механизмов знакомства с волонтерским движением детей и педагогов с начальным уровнем знаний о движении, разработку инструкций для создания и дальнейшего развития школьных волонтерских движений и рекомендаций для волонтерских отрядов по реализации социальных проектов и привлечению партнёров.