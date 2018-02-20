В ОП РФ состоится первое заседание оргкомитета Года добровольца в России

В ОП РФ состоится первое заседание оргкомитета года добровольца в России

В ОП РФ состоится первое заседание оргкомитета года добровольца в России

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. 21 февраля в Общественной палате РФ состоится первое заседание организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года добровольца, сообщается на сайте организации.

В рамках мероприятия эксперты обсудят направления развития волонтерского движения в России, меры поддержки добровольческих инициатив, формирование нормативно-правовой базы, а также крупнейшие федеральные проекты и мероприятия, запланированные на 2018 год.

Участниками встречи станут члены оргкомитета по проведению в Российской Федерации Года добровольца — представители федеральных министерств и ведомств, руководители крупных волонтерских объединений и общественные деятели. Возглавляет комитет первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. К дискуссии также присоединятся эксперты из бизнеса, сфер здравоохранения, культуры и медиа.