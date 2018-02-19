Создание и развитие волонтерских движений обсудят в Москве

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Москве пройдет бесплатный семинар "Технология создания и развития ассоциации волонтерских движений", сообщает информационный портал "Школа социального волонтерства".

Как создать, развить и поддержать надежную ассоциацию волонтерских сообществ — на этот и другие вопросы ответит эксперт, директор "Союза волонтерских организаций и движений" Владимир Хромов.

На семинаре можно будет узнать, какое преимущество дает членство в ассоциации, каковы принципы принятия решений и механизмы распределения полномочий в компании, а также получить наглядную пошаговую инструкцию, как создать ассоциацию.

Занятие пройдет 27 февраля по адресу: г. Москва, ул. Шухова, д. 17, корп. 2.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Школа социального волонтерства — это регулярные семинары, лекции и мастер-классы, направленные на обучение волонтеров, повышение их квалификации, подготовку координаторов и руководителей волонтерских групп и сообществ.