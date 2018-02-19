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Год волонтера

Татьяна Гомзякова: волонтеры – лицо чемпионата мира по футболу

17:3419.02.2018
(обновлено: 17:35 19.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТатьяна Гомзякова: волонтеры – лицо чемпионата мира по футболуТатьяна Гомзякова: волонтеры – лицо чемпионата мира по футболу
© РИА Новости / Алексей Куденко

В феврале завершился отбор волонтеров на чемпионат мира футболу 2018 года. Совсем скоро станут известны имена тех, кто станет частью команды мундиаля. Какие требования предъявляют к кандидатам и в чем разница между городскими волонтерами и волонтерами оргкомитета, в интервью "Социальному навигатору" рассказала руководитель департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018" и член оргкомитета Года добровольца Татьяна Гомзякова.

—  В чем суть волонтерской программы чемпионата мира по футболу?

— Программа подразумевает работу по двум направлениям: волонтеры оргкомитета и городские волонтеры. В общей сложности это более 34 тысяч человек, которые будут задействованы в организации и проведении чемпионата мира по футболу. 17 тысяч — волонтеры оргкомитета, и примерно столько же — городские волонтеры.

Волонтеры оргкомитета находятся в зоне ответственности оргкомитета, а городские волонтеры — в зоне ответственности региона/города. Но как показывает опыт, для болельщиков и зрителей, которые приедут на чемпионат, это одна большая команда — команда волонтеров.

17 тысяч волонтеров будут работать на ЧМ-2018 по футболу
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Подготовка волонтеров ЧМ-2018 идет по 20 направлениям

Волонтеры оргкомитета будут задействованы в 20 функциональных направлениях: лингвистические услуги, обеспечение работы СМИ, информационные технологии, транспорт, работа со зрителями, телерадиовещание и многое другое.

— В чем различия полномочий у волонтеров оргкомитета и городских добровольцев?

— Это зависит от места, где они будут задействованы. Волонтеры оргкомитета — на стадионах, в аэропортах, офисе FIFA и билетных центрах, а городские — на объектах инфраструктуры, в транспортных хабах, фан-зоне и на "последней миле" (зона вокруг стадиона — Прим.ред.).

— Как происходил отбор кандидатов в волонтеры чемпионата мира по футболу?

— Кандидаты проходят два теста — на знание английского языка и на способности. Если тестирование прошло успешно, они приглашаются на интервью. Мы задаем вопросы по разным компетенциям и функциональной специфике, а дальше по разработанной шкале выставляем оценки и смотрим в сравнении с другими кандидатами.

© Пресс-служба оргкомитета "Россия-2018"Руководитель департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018" Татьяна Гомзякова
© Пресс-служба оргкомитета "Россия-2018"
Руководитель департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018" Татьяна Гомзякова

— Какими навыками должен обладать волонтер чемпионата мира по футболу?

— Одни из важнейших характеристик будущего волонтера для нас — это коммуникабельность, умение работать в команде, стрессоустойчивость, мотивация. В футбольной тематике стрессоустойчивость, например, может быть даже важнее, чем на других мероприятиях.

Кандидатам на некоторые функциональные направления, как, например, "Обеспечение деятельности СМИ", желательно иметь определенные профессиональные навыки или опыт работы в этой сфере.

Обязательным требованием для кандидатов на все направления является знание английского языка. Уровень, конечно, может быть разным, в зависимости от функции волонтера. Отмечу, что футбольная специфика подразумевает свои особенности, и только английский язык не спасает. Как показал опыт Кубка конфедераций 2017 года, приедут болельщики, которые не говорят на английском, а только на испанском или французском языках. Исходя из турнирной таблицы, мы понимаем, что испаноговорящие болельщики приедут в 10 городов чемпионата из 11, и некоторые волонтеры уже организовали уроки испанского и учат друг друга.

— Волонтеры проходят какую-то подготовку перед тем, как приступают к своим обязанностям?

— Конечно, подготовка — это один из самых важных моментов особенно для тех, кто будет задействован непосредственно на стадионах, так как они должны хорошо знать свои объекты. Сделать это непросто, так как для комплексного изучения территории стадиона и особенностей его работы требуется много времени.

Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника
© РИА Новости
Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника

Поэтому мы проводим подготовку в несколько этапов. Уже совсем скоро начнутся тестовые матчи турнира, и мы будем привлекать волонтеров для их организации. Таким образом, они смогут познакомиться с объектом. А уже перед ЧМ-2018 волонтеры пройдут объектовый тренинг, где также будут изучать объект.

Есть общие тренинги, где мы рассказываем о чемпионате мира по футболу в целом, о FIFA и ее принципах. Гости турнира могут задать нашим добровольцам абсолютно любой вопрос, поэтому волонтерам нужно не только разбираться в своей функциональной специфике, но и знать общую информацию о мероприятии, о городе-организаторе.

— Волонтеры оргкомитета и городские добровольцы проходят разные виды подготовки или обучаются вместе?

— Общий тренинг проходят вместе, частично и объектовый тоже — волонтеры оргкомитета и городские волонтеры "последней мили". Городские волонтеры будут заняты на "последней миле", а волонтеры оргкомитета находятся уже за периметром безопасности, и они соприкасаются с точки зрения задач. Очень важно, чтобы волонтер "последней мили" обладал информацией о стадионе, поэтому объектовое и функциональное обучение для них будет совместным с волонтерами оргкомитета. Когда зритель подходит к стадиону, он уже задает вопросы, где камера хранения и т.п., и важно, чтобы волонтер мог ответить на эти вопросы.

Волонтеры на спортивных мероприятиях
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— Какие основные задачи ставятся перед волонтерами этого крупного спортивного события?

— Волонтеры — это лицо чемпионата мира. Они ближе всего к гостям мундиаля — в аэропорту, в гостиницах, на стадионе и т.д., и вопросы им будут задавать разные. Даже если волонтер не знает ответа на вопрос, важно не говорить "я не знаю", а сказать "я постараюсь для вас это выяснить". По сути, они должны быть универсальными помощниками для всех, кто приедет на турнир. Количество волонтеров в 10 раз больше, чем сотрудников оргкомитета.

Плюс волонтеры — это определенный имидж. Как только они надевают экипировку, они должны быть готовы к тому, что нужно вести себя соответствующим образом.

У нас есть кодекс волонтера, в котором четко прописаны правила поведения. Если человек не согласен, с этими правилами, он может отказаться от позиции, и это нормально.

— Есть какие-то строгие запреты?

— Мы сразу обговариваем с волонтерами, что в экипировке нельзя курить, употреблять спиртные напитки, даже если волонтеры уже вышли с территории стадиона. Нельзя просить автографы у игроков. Это не какие-то особенные требования именно к добровольцам, а принципы работы всех сотрудников оргкомитета. Мы — одна команда.

— Какие сервисы предусмотрены для волонтеров?

— В первую очередь все они обеспечены экипировкой: волонтеры оргкомитета — красный верх и темный низ, городские волонтеры — синий верх и темный низ. Также им предоставляется питание во время смен и право бесплатного проезда общественным транспортом в городах — организаторах ЧМ-2018.

Беседовала Мария Давыдова

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