В Москве открылась медиашкола для волонтеров ProDobro

Более 70 волонтеров пройдут обучение в медиашколе ProDobro. Об этом в ходе церемонии открытия школы рассказала директор ресурсного центра "Мосволонтер" Ирина Швец. Она также отметила, что работа по созданию школы велась полтора года.

При этом директор центра напомнила, что 2018 год объявлен в России Годом волонтера, что накладывает дополнительную ответственность на учеников школы.

"Этот год — подарок для всех волонтеров нашей страны, но это еще и год огромной ответственности. Наша задача, пока такое пристальное внимание к этой теме всего государства, каждого гражданина, всего мира, задача медиаволонтеров — рассказывать о добре так, чтобы таких волонтеров, как вы, становилось как можно больше", — сказала Швец.

Также она призвала учеников медиашколы создавать яркие материалы, наполненные позитивом и добром.

"Вы должны написать и рассказать свои истории так, чтобы мурашки по коже. Учитесь прилежно, наслаждайтесь творческим процессом, впереди у нас очень много интересных событий, и самое большое — чемпионат мира по футболу", — напутствовала учеников Ирина Швец.

Свое первое задание ученики получили уже на открытии школы. Президент Школы искусств и медиатехнологий, телеведущая Арина Шарапова попросила ребят ежедневно находить вокруг себя позитивные и добрые моменты и писать об этом в своих социальных сетях.

"Сначала вас не поймут и лайков у вас будет мало. Но потихоньку ваши друзья поймут, что это круто, и начнут вам подражать", — сказала Арина Шарапова.

По словам организатора медиашколы, во время занятий волонтеров будут учить медиатехнологиям, основам журналистики, основам фото- и видеосъемки и многому другому.

Курс рассчитан на несколько месяцев теоретической и практической работы. Главным экзаменом для волонтеров, прошедших школу, станет работа на чемпионате мира по футболу, где они совместно с кураторами попробуют себя в роли самостоятельных журналистов.