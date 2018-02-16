Ресурсный центр по развитию добровольчества откроется в Башкортостане

Ресурсный центр по развитию добровольчества откроется в Республике Башкортостан

Ресурсный центр по развитию добровольчества откроется в Республике Башкортостан

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. 14 февраля было подписано соглашение о создании ресурсного центра по развитию волонтерства в Республике Башкортостан, сообщает информационный портал Ассоциации волонтерских центров России.

Соглашение было заключено между Ассоциацией волонтерских центров, Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и Республиканским центром волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив.

Планируется сотрудничество по развитию волонтерства на территории республики, формирование культуры добровольчества среди молодежи, а также рост числа добровольческих инициатив.

"Волонтеры из Республики Башкортостан становились победителями в конкурсе "Доброволец России", хорошо проявили себя на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Однако волонтеры, которые сами помогают, тоже нуждаются в помощи", — отметил на расширенной коллегии министерства молодежной политики и спорта Башкирии председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.