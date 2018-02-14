Для организаторов донорского движения откроется учебно-методический центр

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Открытие учебно-методического центра для организаторов донорского движения состоится 21 февраля 2018 года в Общественной палате Российской Федерации, сообщается на официальном сайте благотворительного движения "Я — донор!".

Для участия в открытии необходима предварительная регистрация.

Центр будет консультировать участников донорского движения, способствовать их профессионализация, поиску решений в сфере организации и развития добровольного донорства крови.

Участники образовательной программы, организованной центром, пройдут тестирование в феврале — октябре 2018 года и смогут получить сертификаты об успешном освоении программы или участии в ней. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Мероприятия реализуются Национальным фондом развития здравоохранения в рамках проекта "Московский ресурсный центр по донорству крови — площадка для развития добровольческой активности".