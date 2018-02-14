"Клуб волонтеров" приглашает на день открытых дверей в Москве

Межрегиональный Клуб волонтеров приглашает на День Открытых Дверей в Москве

Межрегиональный Клуб волонтеров приглашает на День Открытых Дверей в Москве

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Благотворительная организация "Клуб волонтеров" приглашает 21 февраля на день отрытых дверей в Москве, сообщается на информационном портале Союза волонтерских организаций и движений.

На дне открытых дверей расскажут о деятельности клуба и благотворительных поездках. На мероприятии можно получить ответы на интересующие вопросы, познакомиться с кураторами детских учреждений, а также вступить в ряды волонтеров.

Мероприятие начнется в 19.30 по адресу: станция метро "Шаболовская", улица Шухова, дом 17, корпус 2.

Регистрироваться для участия не нужно, вход свободный.

"Клуб волонтеров" — благотворительная организация, поддерживающая детей-сирот в детских домах и школах-интернатах.