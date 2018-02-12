Робототехнический фестиваль в Москве приглашает волонтеров

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Крупнейший в Европе фестиваль робототехники приглашает волонтеров, об этом сообщает ресурсный центр "Мосволонтер". Мероприятие будет проходить с 7 по 9 марта по адресу: проспект Мира, вл. 119, 75-й павильон ВДНХ.

Для помощи в проведения фестиваля требуются коммуникабельные и доброжелательные волонтеры от 16 лет. Обязательное условие — возможность участия в мероприятии на протяжении двух дней. В их обязанности будет входить помощь судьям на площадке, навигация гостей, работа на информационной стойке, а также помощь в штабах организаторов.

Распределение волонтеров по функциям состоится на обучающей встрече, которая пройдет в начале марта.

Контакт:+7 (499) 722-69-94, event@mosvolonter.ru

Ключевые задачи фестиваля — возродить престиж инженерных профессий в России, привить к ним интерес. С использованием опыта зарубежных коллег удалось создать площадку не только для соревнований по робототехнике, но и для учебной, игровой и развлекательной деятельности — презентаций, мастер-классов, интерактивных лекций.