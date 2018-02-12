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Год волонтера

Эковолонтерство: помощь природе - дело увлекательное

12:3012.02.2018
(обновлено: 12:59 12.02.2018)
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Волонтеры собирают мусор на берегу озера Байкал в районе населенного пункта Мурино во время акции всероссийского волонтерского экологического марафона EN+ Group 360 минут
Волонтер Байкальской береговой службы собирает мусор на берегу озера Байкал
Волонтеры тушат лесной пожар в районе Братска
Добровольцы работают на месте пожаров в лесной зоне в черте города Братска
Участники всероссийского экологического субботника Зелена Россия во время акции по уборке береговой зоны Большого Голубого озера
Участники всероссийского экологического субботника Зелена Россия во время акции по очистке дна Большого Голубого озера
Волонтеры сажают саженцы хвойных пород деревьев в рамках акции Всероссийский день посадки леса на территории Кудряшовского лесничества в Новосибирской области
Волонтеры комплексной экспедиции Русского географического общества Гогланд собирают мусор на побережье острова Гогланд в Финском заливе
Волонтеры вывозят собранный летом мусор из лагеря у Аккемского озера
© РИА Новости / Александр КряжевВолонтеры собирают мусор на берегу озера Байкал в районе населенного пункта Мурино во время акции всероссийского волонтерского экологического марафона EN+ Group "360 минут"Волонтеры собирают мусор на берегу озера Байкал в районе населенного пункта Мурино во время акции всероссийского волонтерского экологического марафона EN+ Group 360 минут
© РИА Новости / Александр Кряжев
Волонтеры собирают мусор на берегу озера Байкал в районе населенного пункта Мурино во время акции всероссийского волонтерского экологического марафона EN+ Group "360 минут"
© РИА Новости / Валерий МельниковВолонтер Байкальской береговой службы собирает мусор на берегу озера БайкалВолонтер Байкальской береговой службы собирает мусор на берегу озера Байкал
© РИА Новости / Валерий Мельников
Волонтер Байкальской береговой службы собирает мусор на берегу озера Байкал
© Александр Силивончик / Пресс-служба МЧС РоссииВолонтеры тушат лесной пожар в районе БратскаВолонтеры тушат лесной пожар в районе Братска
© Александр Силивончик / Пресс-служба МЧС России
Волонтеры тушат лесной пожар в районе Братска
© РИА Новости / Геннадий ТарасковДобровольцы работают на месте пожаров в лесной зоне в черте города БратскаДобровольцы работают на месте пожаров в лесной зоне в черте города Братска
© РИА Новости / Геннадий Тарасков
Добровольцы работают на месте пожаров в лесной зоне в черте города Братска
© РИА Новости / Максим БогодвидУчастники всероссийского экологического субботника "Зелена Россия" во время акции по уборке береговой зоны Большого Голубого озераУчастники всероссийского экологического субботника Зелена Россия во время акции по уборке береговой зоны Большого Голубого озера
© РИА Новости / Максим Богодвид
Участники всероссийского экологического субботника "Зелена Россия" во время акции по уборке береговой зоны Большого Голубого озера
© РИА Новости / Максим БогодвидУчастники всероссийского экологического субботника "Зелена Россия" во время акции по очистке дна Большого Голубого озераУчастники всероссийского экологического субботника Зелена Россия во время акции по очистке дна Большого Голубого озера
© РИА Новости / Максим Богодвид
Участники всероссийского экологического субботника "Зелена Россия" во время акции по очистке дна Большого Голубого озера
© РИА Новости / Александр Кряжев Волонтеры сажают саженцы хвойных пород деревьев в рамках акции "Всероссийский день посадки леса" на территории Кудряшовского лесничества в Новосибирской областиВолонтеры сажают саженцы хвойных пород деревьев в рамках акции Всероссийский день посадки леса на территории Кудряшовского лесничества в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Волонтеры сажают саженцы хвойных пород деревьев в рамках акции "Всероссийский день посадки леса" на территории Кудряшовского лесничества в Новосибирской области
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВолонтеры комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд" собирают мусор на побережье острова Гогланд в Финском заливеВолонтеры комплексной экспедиции Русского географического общества Гогланд собирают мусор на побережье острова Гогланд в Финском заливе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Волонтеры комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд" собирают мусор на побережье острова Гогланд в Финском заливе
© РИА Новости / Александр КряжевВолонтеры вывозят собранный летом мусор из лагеря у Аккемского озераВолонтеры вывозят собранный летом мусор из лагеря у Аккемского озера
© РИА Новости / Александр Кряжев
Волонтеры вывозят собранный летом мусор из лагеря у Аккемского озера
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Эковолонтеры помогают в уборке и обустройстве территорий заповедных земель по всей России. Иногда им удается попасть в труднодоступные или охранные зоны, то есть в те места, куда сложно добраться физически или куда не пускают без специального разрешения.
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