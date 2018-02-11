Без крыши дома своего. Как в Москве волонтеры помогают бездомным

В столице действует несколько благотворительных организаций, помогающих бездомным. Они обеспечивают людей, попавших в трудную ситуацию, необходимой одеждой, едой, устраивают для них праздники. О том, благодаря кому бездомные приобщаются к творчеству Довлатова, чем полезны людям без крыши над головой футбольные турниры и кто помогает бродягам выжить на улице — в материале "Социального навигатора". Если у вас есть истории о том, как помогают бездомным людям в вашем городе, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

Владимир Лебедев специально для проекта "Социальный навигатор"

Два высших образования, 15 лет работы на Чукотке в полярной авиации, 13 лет стажа в качестве юриста, в том числе в "Газпромавиа". Кажется, ничто не предвещало, что Юрий Данилевский станет бездомным.

Однако он оказался на улице. 59-летний мужчина о тех безрадостных событиях вспоминает неохотно. Сначала Юрий развелся с женой, потом уехал в Белоруссию, чтобы присматривать за болеющей матерью и помогать ей. Когда мама умерла, квартиру на себя записала сестра. Чтобы заработать хоть какие-то средства, Юрий отправился обратно в Россию.

В Москве работы по профессии не было, мужчина брался за любой заработок: был сторожем, работал на стройках, жил где придется. С волонтерами, которые помогают бездомным, он впервые встретился пять лет назад. Их помощь Юрию той холодной зимой была как нельзя кстати.

"Первый раз с волонтерами столкнулся зимой, как раз мы с друзьями отработали, но нам не заплатили. Ситуация была сложная. Помню, меня кто-то привел к волонтерам, это было на Курском вокзале. У меня тогда не было зимней куртки и есть очень хотелось. Сначала волонтеры меня накормили, а через неделю принесли теплую зимнюю куртку", — вспоминает Юрий Данилевский.

Мужчина и по сей день остается бездомным. Об отсутствии крыши над головой Юрий говорит без излишнего драматизма. Ночует он в основном в электричках. Выбирает те, что идут до конечной станции. Там-то и можно поспать, пока поезд стоит в отстойнике. Благо, как правило, работники железной дороги входят в положение и не гоняют бродяг.

© Из личного архива Юрий Данилевский © Из личного архива Юрий Данилевский

Потом рано утром Юрий приезжает на вокзал, там мужчина коротает время до открытия библиотек. Поход в библиотеки, где можно не только почитать, но и посидеть в интернете, — один из любимых пунктов ежедневного распорядка бездомного.

Во всемирной сети мужчина знакомится с последними новостями, просматривает вакансии и общается в "Одноклассниках". Когда с делами в сети покончено, он принимается за книги, наиболее полюбившиеся рекомендует своим товарищам по несчастью — другим бездомным.

"Мне очень нравится Михаил Веллер. Чингиз Абдуллаев тоже нравится, но его книги не во всех библиотеках есть. Недавно снова Довлатова перечитал. Есть люди, которые не читали Довлатова, я их знакомлю с его творчеством, даю почитать. Вот недавно "Заповедник" давал", — рассказывает Юрий.

© РИА Новости / Илья Питалев Оказание помощи бездомным людям сотрудниками православной службы "Милосердие" во время ночного рейда © РИА Новости / Илья Питалев Оказание помощи бездомным людям сотрудниками православной службы "Милосердие" во время ночного рейда

Мужчина помогает попавшим в сложную жизненную ситуацию не только книгами. Несмотря на то что Юрий Данилевский сам без крыши над головой, он как волонтер старается приносить пользу другим бездомным.

"Бывает так, что на некоторых волонтерских направлениях мужчин нет, а, сами понимаете, бывают ситуации, особенно на Чистых прудах, там люди немного неадекватные бывают и выпившие, а волонтеры в основном молоденькие девушки. Так как я в этой среде уже на улице крутился, более менее могу угомонить, если попадаются буйные бездомные", — говорит Юрий.

Оказаться бездомным — не приговор. Но вот выбраться со дна зачастую мешает не только пристрастие к алкоголю, но и пьянящее чувство ложной свободы. Никакой ответственности, свободный распорядок дня, да и волонтеры не дадут пропасть. Юрий знаком со многими подобными историями.

© РИА Новости / Илья Питалев Сотрудник МЧС России раздает тарелки с гречневой кашей лицам без определенного места жительства во время акции, которая проходит в сквере у Курского вокзала © РИА Новости / Илья Питалев Сотрудник МЧС России раздает тарелки с гречневой кашей лицам без определенного места жительства во время акции, которая проходит в сквере у Курского вокзала

"Если ты на улице привык, пообжился, то потом уже многие даже не хотят устраиваться на работу. Некоторые говорят: а зачем? Никакой ответственности ни за семью, ни за дом. Хочу — погуляю туда, хочу — погуляю сюда. У меня есть один знакомый бездомный, он практически четыре года нигде не работает и даже не собирается. Я сейчас хочу двоих людей пристроить на стройку, хотя бы не ради денег, а чтобы они работали, чувствовали какую-то ответственность, что деньги нужно зарабатывать", — рассказывает Юрий Данилевский.

Откуда ждать помощи?

В Москве есть несколько благотворительных организаций, которые оказывают различную помощь бездомным. Одна из таких — центр "Дом друзей", специализирующийся на медицинской неэкстренной помощи на улицах Москвы: перевязки, осмотр, оценка состояния, помощь в госпитализации и приобретении жизненно важных препаратов.

У центра существуют постоянные точки для помощи: вторник с 14.30 часов — палатка тепла за Ярославским вокзалом, пятница с 14 часов — метро "Марьино" за храмом иконы Божией Матери "Утоли моя печали", суббота — с 12 часов у входа в Савеловский вокзал. Бригаду центра всегда можно узнать по белым курткам и оранжевым чемоданам.

Каждую среду в подвальчике на Авиамоторной, где базируется организация, проходит благотворительный ужин для бездомных и малоимущих, стоящих на патронаже у центра.

Также бездомным оказывает помощь "Ангар спасения" (проект службы помощи "Милосердие"). Цель "Ангара спасения" — возвращение бездомных в общество. Социальные работники оказывают помощь в восстановлении документов, налаживании связей с родственниками, поиске временного приюта и работы, покупке билетов домой.

Кроме того, в "Ангаре спасения" бездомные могут согреться и поесть в каркасной палатке, получить социальную и доврачебную помощь, помыться и подстричься, взять теплые вещи.

Постоянных добровольцев, которые приходят в "Ангар спасения", — около 20 человек. Их главная задача — общаться с бездомными: помогать возвращать доверие к людям и веру в себя и свое человеческое достоинство. Волонтеры часто сопровождают людей, которым сотрудники службы помощи бездомным помогают вернуться к родным и покупают билет домой. Некоторые добровольцы несколько раз в неделю приходят подстричь бездомных.

Попасть в "Ангар спасения" может любой человек, оказавшийся в кризисной ситуации без крыши над головой, независимо от наличия документов и места регистрации. Ежедневно в "Ангар спасения" обращается до 100 человек. За четыре года существования проект помог 40 000 человек.

© РИА Новости / Владимир Федоренко Лица, не имеющие постоянного места жительства, у Павелецкого вокзала. Они получают лекарства и еду от сотрудников МОО "Справедливая помощь" © РИА Новости / Владимир Федоренко Лица, не имеющие постоянного места жительства, у Павелецкого вокзала. Они получают лекарства и еду от сотрудников МОО "Справедливая помощь"

Работу с бездомными ведет и "Справедливая помощь доктора Лизы". Помощь бездомным здесь можно условно разделить на две части: ежедневная и еженедельная.

Благотворительная программа "Вокзал по средам" существует практически с основания благотворительной организации — около 10 лет. Каждую среду сотрудники "Справедливой помощи доктора Лизы" вместе с волонтерами выезжают на Павелецкий вокзал на двух микроавтобусах. Из одной машины раздают медикаменты и средства гигиены, вторая служит для раздачи горячей еды, бутербродов и чая.

Ежедневно в подвальчик на Пятницкой, где находится фонд, приходят люди, которым нужна помощь. Это бездомные и малоимущие граждане. Они знают, что в подвальчике им нальют горячий чай, дадут бутерброд и вещи, которые им необходимы. Очень часто подопечным нужна психологическая помощь, им просто нужно поговорить.

Еще одна часть работы — юридическая помощь. Довольно часто люди просто не знают, на какие услуги они имеют право, какие выплаты, пособия, медицинское обслуживание они могут получить. Запросы бывают самые разные, в том числе помощь по восстановлению документов.

Активную помощь бездомным оказывает и движение "Друзья на улице". Движение существует с 2002 года и объединяет более 100 волонтеров, которые каждую неделю на разных маршрутах встречают порядка 300-350 бездомных людей, кормят едой, приносят одежду, лекарства, оказывают социально-психологическую помощь, а главное, стремятся подружиться.

© Из личного архива Андрея Волкова "Друзья на улице" помогают бездомным © Из личного архива Андрея Волкова "Друзья на улице" помогают бездомным

В ноябре 2017 года в Москве во дворе жилого массива вблизи площади трех вокзалов открылся первый многофункциональный центр для бездомных людей и людей в трудной жизненной ситуации. Открыть центр позволил полученный организаторами президентский грант на развитие гражданского общества.



Молодой волонтер со стажем

Андрей Волков координатор движения "Друзья на улице". В свои 24 года он уже волонтер с солидным стажем. Помогать бездомным молодой человек начал с 14 лет.

"В 14 лет, да и не только в 14 лет, ты хочешь изменить мир, спасти кого-нибудь. У меня была такая мысль в голове, хотелось что-то делать, чем-то заниматься, как-то помогать людям. А потом я совершенно случайно узнал о деятельности волонтеров и присоединился", — рассказывает Андрей.

Он вспоминает, что самым удивительным на первых порах было то, что бездомные совершенно не соответствовали его представлению о людях без определенного места жительства.

"Когда я первый раз пришел на раздачу еды, это был абсолютный шок. Я думал, что это алкоголики, пьяные, грязные люди, которые ничего не хотят. Но на улице я познакомился с совершенно другими людьми, и это меня очень шокировало. Я встретил много образованных людей. Кто-то с высшим образованием, а кто-то с двумя", — вспоминает Андрей Волков.

Среди волонтеров, помогающих бездомным, есть представители совершенно разных поколений: старшеклассники, студенты и взрослые — все делают одно доброе дело сообща.

© Из личного архива Андрея Волкова "Друзья на улице" помогают бездомным. Андрей Волков (в центре) © Из личного архива Андрея Волкова "Друзья на улице" помогают бездомным. Андрей Волков (в центре)

"Мы собираемся вместе, готовим еду, обычно это бутерброды, чай и горячая еда. Например, прямо сейчас мы готовим гречку с тушенкой. Потом мы приносим еду на улицы, на вокзалы. У нас сейчас есть 11 разных маршрутов в Москве", — говорит Андрей.

Как рассказывает молодой человек, встречи с бездомными — это не только раздача еды, это еще и знакомство, душевное общение.

Праздник, который всегда с тобой

Не терять связь с обществом и получать положительный эмоциональный заряд бездомным помогают различные совместные праздники и занятия спортом. Помощь бездомным через командные спортивные игры является общемировой практикой. Например, с 2003 года при финансовой поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводится чемпионат мира по футболу среди бездомных. К слову, в 2006 году российские бездомные футболисты стали победителями этого турнира.

В истории чемпионата случались абсолютно фантастические и воодушевляющие истории успеха. В 2010 году игрок португальской сборной Тиагу Мануэль Диас, прозванный за свой небольшой рост Бебе (с португальского — ребенок) настолько великолепно провел матчи чемпионата, что на него обратили внимание профессиональные футбольные клубы. Через некоторое время после окончания турнира его приобрел за 7,4 миллиона фунтов прославленный "Манчестер юнайтед".

Существует статистика, согласно которой более 70% участников чемпионата мира по футболу среди бездомных после участия в турнире устраиваются на работу, находят постоянное место жительства, получают образование, некоторые из них становятся социальными работниками.

Подопечные Андрея Волкова в чемпионате мира среди бездомных пока не участвуют, но вот чемпионат вокзала они проводят регулярно.

"Летом мы устраиваем футбольные матчи, мы просто собираемся, делимся на команды. В каждой команде есть и бездомные, и не бездомные. Команды смешанные. Когда ты играешь в футбол, неважно, есть у тебя дом или нет у тебя дома, неважно, как ты одет. Во время матча важно только одно — когда твоя команда забивает гол", — говорит Андрей.

Кроме футбольных матчей "Друзья на улице" проводят для бездомных несколько праздничных мероприятий, уже ставших традиционными, одним из которых является рождественский обед.

"Мы договорились с одним храмом в центре Москвы и уже 16 лет подряд накрываем столы на территории храма и приглашаем туда бездомных. В этом году было чуть меньше 400 человек на этом празднике. Мы делаем подарки, красиво накрываем столы, готовим разные угощения. Настоящий праздник со всеми его атрибутами", — говорит Андрей и добавляет, что у каждого человека должен быть момент праздника и радости, который можно потом вспомнить, и эти воспоминания будут согревать душу еще долгое время.