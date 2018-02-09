Татьяна Гомзякова: волонтерство – ключевая тема 2018 года

2018 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера). Какие основные задачи предстоит решить в этом году, по каким направлениям развивается волонтерское движение и почему к нему присоединяются целыми семьями, в интервью корреспонденту "Социального навигатора" рассказала руководитель департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018" и член оргкомитета Года добровольца Татьяна Гомзякова.

Давыдова Мария специально для проекта "Социальный навигатор"

Широкий размах российское волонтерское движение получило относительно недавно: толчком к этому послужили летняя Универсиада 2013 года и Олимпийские, Паралимпийские игры в Сочи, которые прошли в 2014 году.Хотя, в истории человечества не было такого общества, которому были бы чужды идеи добровольной и бескорыстной помощи.

Сегодня можно сказать, что волонтерство прочно вошло в образ жизни разных слоев населения. Гомзякова отметила, что сегодня при высших учебных заведениях и при школах успешно работают волонтерские центры и сообщества, реализуются волонтерские программы.

По воле разума и зову сердца

Волонтерство для россиян стало не только популярным, но и более осознанным выбором, о чем, по словам Татьяны, говорят факты.

"Когда у нас шла заявочная кампания на Олимпийские, Паралимпийские игры, основные мотивы, почему люди хотели быть волонтерами, были следующие. Первое — причастность к крупному спортивному событию, далее — новые знакомства и получение опыта. Сейчас первый пункт не изменился, зато на втором — желание помочь и передать свой опыт. То есть это уже более осознанная позиция кандидатов в волонтеры, которые действительно хотят помогать", — рассказала она.

Большая часть волонтеров сейчас это молодые люди, но вместе с тем значительно вырос процент "серебряных" волонтеров и добровольцев из числа работающего населения, в программе Оргкомитета 14% кандидатов в волонтеры — это работающее население. В 2014 году их было около 3-5%.

Сегодня в России развивается корпоративное волонтерство и это часть корпоративной культуры компании. По словам Гомзяковой, в 2014 году было много примеров, когда желающим поехать на Олимпийские игры в качестве добровольца нужно было увольняться с привычного места работы, так как руководство не отпускало своих сотрудников "волонтерить" на срок от одного до полутора месяцев. Сейчас же ситуация меняется, причем не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в других регионах страны.

Более того, в различных добровольческих акциях нередко принимают участие целые семьи.

"Это очень здорово с точки зрения объединения семьи, семейных ценностей", — уверена руководитель департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018".

Стиль жизни

Поэтому, как подчеркнула Гомзякова, вовлечение россиян в волонтерское движение — одна из главных задач текущего года.

Также в рамках Года добровольца больше внимания будет уделяться развитию инфраструктуры, необходимой для дальнейшего укрепления этого направления. В первую очередь речь идет о создании ресурсных волонтерских центров в регионах, развитии онлайн-ресурсов, где волонтеры смогут не только находить друг друга и обмениваться опытом, но и узнавать об интересных событиях, связываться с благополучателями.

Летом в России пройдет одно из крупнейших спортивных событий — чемпионат мира по футболу, который привлечет значительное количество россиян — не только как любителей этого вида спорта, но и как добровольцев. После завершения турнира волонтерское движение в нашей стране наверняка пополнится неравнодушными людьми, для которых помощь — не обязанность или модный тренд, а искреннее желание.

"Я верю, что вскоре волонтерство может стать неотъемлемой частью жизни для каждой семьи", — заключила Татьяна.