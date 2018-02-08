Корпоративное волонтерство: помощь дороже денег

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Корпоративное волонтерство является одной из разновидностей социальной ответственности бизнеса и представляет собой добровольное участие сотрудников компаний в различных социальных программах.
Выбор конкретного направления зачастую зависит от сферы деятельности компании и ее политики в области корпоративной социальной ответственности.
Чаще всего усилия сотрудников организаций нацелены на поддержку семьи и детей, защиту окружающей среды, охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни. Многие волонтерские программы реализуются в отдельных населенных пунктах, где сотрудники компаний занимаются уборкой и благоустройством территории, высадкой зеленых насаждений и прочим.
Ключевое отличие корпоративной благотворительности от других видов заключается в том, что речь идет именно о трудовой деятельности добровольцев, материальная помощь людям или организациям со стороны компании или ее сотрудников корпоративным волонтерством не является.
Считается, что корпоративное волонтерство приносит пользу всем участвующим сторонам: нуждающиеся получают помощь, добровольцы — опыт и удовлетворение от проделанной работы, а компании развивают корпоративную культуру и повышают узнаваемость и репутацию бренда.
Эксперты также отмечают, что, помимо налаживания связей с коллегами, участие в добровольческой деятельности дает сотрудникам компаний возможность проявить организационные способности, приобрести управленческий опыт и развить уникальные навыки, которые невозможно получить в повседневной работе.
В свою очередь компаниям поддержка корпоративного волонтерства помогает повысить лояльность сотрудников, улучшить позиции на рынке и укрепить партнерские отношения с другими участниками благотворительной деятельности.
Компаниям, которые только начинают развивать корпоративное волонтерство, эксперты рекомендуют обращаться за советом в благотворительные фонды или НКО. Партнеры из некоммерческого сектора могут помочь определиться с направлением волонтерской деятельности, предоставить информацию о нуждающихся в помощи и даже взять на себя часть работы по организации мероприятий.
Кроме того, на сегодняшний день в России существует большое количество волонтерских организаций и профильных центров, способных обучить добровольцев и подготовить их к выполнению различных задач.
Целями проведения форума являются анализ опыта корпоративного волонтерства в России и за рубежом на современном этапе и тиражирование успешных практик, обсуждение возможных путей развития и укрепления межсекторного партнерства бизнеса, общества и власти.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников