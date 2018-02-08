Корпоративное волонтерство: помощь дороже денег

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Корпоративное волонтерство является одной из разновидностей социальной ответственности бизнеса и представляет собой добровольное участие сотрудников компаний в различных социальных программах.

Корпоративным может быть любой вид волонтерства в социальной, экологической, образовательной или любой другой сфере. Это может быть помощь детям, инвалидам, пожилым или бездомным людям, помощь животным, участие в экологических программах, благоустройство территорий и так далее.

Выбор конкретного направления зачастую зависит от сферы деятельности компании и ее политики в области корпоративной социальной ответственности.

Чаще всего усилия сотрудников организаций нацелены на поддержку семьи и детей, защиту окружающей среды, охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни. Многие волонтерские программы реализуются в отдельных населенных пунктах, где сотрудники компаний занимаются уборкой и благоустройством территории, высадкой зеленых насаждений и прочим.

Ключевое отличие корпоративной благотворительности от других видов заключается в том, что речь идет именно о трудовой деятельности добровольцев, материальная помощь людям или организациям со стороны компании или ее сотрудников корпоративным волонтерством не является.

Считается, что корпоративное волонтерство приносит пользу всем участвующим сторонам: нуждающиеся получают помощь, добровольцы — опыт и удовлетворение от проделанной работы, а компании развивают корпоративную культуру и повышают узнаваемость и репутацию бренда.

Кроме того, совместная деятельность, основанная на добровольных началах, способствует налаживанию отношений между сотрудниками. Безусловно, это не является основной целью корпоративного волонтерства, но многие представители бизнеса признают, что общение сотрудников, связанное с общественно полезными делами, порой дает больший объединяющий эффект, чем тренинги или корпоративные праздники.

Эксперты также отмечают, что, помимо налаживания связей с коллегами, участие в добровольческой деятельности дает сотрудникам компаний возможность проявить организационные способности, приобрести управленческий опыт и развить уникальные навыки, которые невозможно получить в повседневной работе.

В свою очередь компаниям поддержка корпоративного волонтерства помогает повысить лояльность сотрудников, улучшить позиции на рынке и укрепить партнерские отношения с другими участниками благотворительной деятельности.

При этом в бизнес-сообществе не существует единого подхода к организации и поддержке корпоративного волонтерства. Каждая компания сама определяет, в какой сфере сосредоточить усилия сотрудников, проводить разовые мероприятия или разработать долгосрочную системную программу, организовывать волонтерскую деятельность в рабочее время или в выходные дни. Инициаторами и организаторами участия в благотворительности могут выступать как сотрудники, так и руководство компании.

Компаниям, которые только начинают развивать корпоративное волонтерство, эксперты рекомендуют обращаться за советом в благотворительные фонды или НКО. Партнеры из некоммерческого сектора могут помочь определиться с направлением волонтерской деятельности, предоставить информацию о нуждающихся в помощи и даже взять на себя часть работы по организации мероприятий.

Кроме того, на сегодняшний день в России существует большое количество волонтерских организаций и профильных центров, способных обучить добровольцев и подготовить их к выполнению различных задач.

Также в стране проводится немало мероприятий, посвященных добровольческой деятельности компаний. Одним из наиболее крупных является ежегодный московский международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество", который проходит в конце года и собирает сотни участников из различных регионов России и мира.

Целями проведения форума являются анализ опыта корпоративного волонтерства в России и за рубежом на современном этапе и тиражирование успешных практик, обсуждение возможных путей развития и укрепления межсекторного партнерства бизнеса, общества и власти.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников