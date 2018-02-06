17 тысяч волонтеров будут работать на ЧМ-2018 по футболу

17 тысяч волонтеров будут работать на ЧМ-2018 по футболу

17 тысяч волонтеров будут работать на ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. К работе на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России планируется привлечь около 17 тысяч человек, сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, председатель временной комиссии СФ по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Андрей Кутепов.

"Сейчас идет отбор. Участвовать будут порядка 17 тысяч волонтеров, заявки подали 62 тысячи желающих. Средний возраст у них порядка 23 лет, но есть люди и 60 плюс", — сказал Кутепов на пресс-конференции.

Он отметил, что иностранным волонтерам, которые пройдут отбор, будет оказываться визовая поддержка. Ожидается, что количество иногородних волонтеров составит около 20% общего числа.

"Подготовка происходит по 20 направлениям, таким как работа на транспорте, прием и отбытие делегаций, размещение. Это и церемонии, и стадионы непосредственно, это билетная программа", — добавил Кутепов.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны ‒ Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Ростове-на-Дону.