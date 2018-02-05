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Год волонтера

Культурное волонтерство: от Эрмитажа до домов престарелых

13:3805.02.2018
(обновлено: 13:39 05.02.2018)
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© РИА Новости / Александр УткинКультурное волонтерство: от Эрмитажа до домов престарелыхКультурное волонтерство: от Эрмитажа до домов престарелых
© РИА Новости / Александр Уткин

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Тем, кто не представляет свою жизнь без искусства, кто хочет оставаться в тренде самых популярных и ярких культурных событий своего города, подойдет культурное волонтерство.

Как самостоятельное направление это движение в России появилось недавно — в конце 2014 года. В последующие годы оно стало активно развиваться, так как в стране сначала был объявлен Год литературы, а затем — Год российского кинематографа.

Помощь ближнему как смысл жизни: как работают волонтеры в России
© Фотографии предоставлены Ассоциацией волонтерских центров
Помощь ближнему как смысл жизни: как работают волонтеры в России

Определить, чем именно занимаются культурные волонтеры в двух словах достаточно сложно, ведь их работа очень многогранна: добровольцы участвуют в реставрации архитектурных памятников, работают с фондами библиотек и музеев, организовывают и проводят экскурсии, помогают в проведении крупных культурных мероприятий и фестивалей на общественных пространствах города.

От музея до зоопарка

В Москве добровольцев в этом направлении также называют арт-волонтерами, так как они в основном участвуют в организации концертов, выставок и образовательных мероприятий, работают с посетителями музеев и культурных центров.

Наиболее активно добровольцев приглашают ГМИИ имени Пушкина, Третьяковская галерея, музей современного искусства "Гараж" и центр "Винзавод", Еврейский музей и центр толерантности, Политехнический музей, Государственный Дарвиновский музей, ЦВЗ "Манеж" и музей ГУЛАГа, Китайский культурный центр, Московский зоопарк.

Реализовать свои знания и навыки арт-волонтеры также могут в библиотеках, домах культуры, кинотеатрах и на крупных городских событиях, как, например, "Ночь музеев", "Ночь искусств", "Ночь кино" и "Библионочь".

© РИА Новости / Евгений БиятовРабота культурных волонтеров очень многогранна: от выставок и музыкальных фестивалей - до реставрации памятников архитектуры и выступлениях в домах престарелых
© РИА Новости / Евгений Биятов
Работа культурных волонтеров очень многогранна: от выставок и музыкальных фестивалей - до реставрации памятников архитектуры и выступлениях в домах престарелых

В волонтеры я пойду — пусть меня научат!

Обучением и поддержкой такого типа добровольцев занимается ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения "Мосволонтер". В 2015 году по инициативе центра была открыта первая образовательная программа для арт-волонтеров "Творческая лаборатория", в рамках которой молодые москвичи ближе познакомились с историей и культурным наследием города, научились самостоятельно организовывать мероприятия и посетили тренинги по развитию креативности. 

В целом при "Мосволонтере" работает открытая обучающая площадка "Школа волонтера", где можно обменяться опытом с другими добровольцами, а также получить необходимые для своего направления знания.

Стражи Эрмитажа

Не менее широко культурное волонтерство развито и в Северной столице: здесь с 2003 года существует служба волонтеров Государственного Эрмитажа. Для работы в одном из главных музеев Санкт-Петербурга требуются молодые специалисты самой разной направленности — от административных работников и реставраторов до переводчиков, программистов и дизайнеров.

Обучение
© Fotolia / Sergey Nivens
Московских волонтеров научат писать на социальные темы

Эрмитаж привлекает в свои ряды всех добровольцев от 15 лет и старше, делая основную ставку на школьников старших классов и студентов. Стать частью этого сообщества могут и волонтеры из других стран, которые хотят улучшить свой русский язык, прикоснуться к культурной жизни города или поработать с редкими экспонатами музея. 

Члены службы волонтеров регулярно принимают участие в выставках и биеннале современного искусства, различных конференциях и фестивалях, конкурсах компьютерной графики и анимации, а также помогают в организации таких крупных мероприятий, как "Ночь музеев", "День эрмитажного кота", "Дни классики" и "Дни Эрмитажа".

Не Эрмитажем единым

Культурные волонтеры нужны и на других площадках Северной столицы, например в галерее современного искусства V-Concept, центре Tessart и креативном пространстве "Ткачи". Правда, отбор на них более строгий: в первую очередь требуются люди с высшим гуманитарным образованием и хорошим уровнем английского языка.

Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля
© РИА Новости / Артем Житенев
Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля

Постоянный набор добровольцев открыт и в государственном музее-заповеднике "Гатчина", куда может приехать любой желающий — от студента до пенсионера. В основном волонтеры в музее заняты административной и садово-парковой работой, а также отвечают за прием гостей.

Ежегодно на берегах Невы проходит Санкт-Петербургский международный культурный форум, в организации работы которого постоянно принимают участие культурные волонтеры. На их плечи ложатся обязанности по сопровождению делегаций, в том числе иностранных, помощь на основных площадках форума, встреча почетных гостей, работа в пункте аккредитации и на информационных стойках в аэропорту Пулково и на Московском вокзале. Поучаствовать в таком крупном событии могут добровольцы старше 18 лет, с высшим гуманитарным образованием и специальностью в сфере менеджмента.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАрт-волонтеры в основном участвуют в организации концертов, выставок и образовательных мероприятий, работают с посетителями музеев и культурных центров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Арт-волонтеры в основном участвуют в организации концертов, выставок и образовательных мероприятий, работают с посетителями музеев и культурных центров

Работа на свежем воздухе

Волонтеров активно привлекают и загородные музеи и арт-пространства, в частности Никола-Ленивец. Сюда можно приехать не только одному, но и со всей семьей, сроки работы тоже не ограничены: от двух-трех дней до месяца. Помимо организации самых крупных фестивалей арт-пространства, например "Архстояние", "Архстояние детское" и "Ночь новых медиа", волонтеры могут поработать в летнем лагере или на экологической ферме.

Для всех, кто становится частью волонтерского движения арт-парка, проводят занимательные экскурсии и вечеринки, а также дарят билет на двух человек на любой фестиваль. Таким образом удается совместить активный труд с приятным отдыхом на природе.

Сохранить и преумножить

К культурному волонтерству также относится восстановление исторических и архитектурных памятников страны. Стать реставратором по зову сердца может любой желающий, для этого нужно лишь присоединиться к волонтерскому движению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

На протяжении многих лет эта организация привлекает добровольцев, неравнодушных к культурному наследию своего региона. Благодаря усилиям волонтеров ВООПИК уже восстановлены тысячи памятников архитектуры по всей стране.

Специальной подготовки от членов движения не требуется, так как при организации существует бесплатная школа волонтеров, где всех желающих обучают необходимым навыкам и знакомят с тонкостями реставраторского дела.

ВООПИК активно сотрудничает с иностранными добровольческими движениями, организуя обмен волонтерами. В 2017 году, например, российские волонтеры получили возможность поехать во Францию, в то время как их французские коллеги приехали на работу в Москву.

© РИА Новости / Владимир ВяткинКультурные волонтеры с помощью искусства также помогают детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями и одиноким пожилым людям
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Культурные волонтеры с помощью искусства также помогают детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями и одиноким пожилым людям

Спасая искусством

Арт-волонтерство не ограничивается участием в культурной жизни своего города, работой в музее или реставрацией памятников. Примером этому служит программа московской международной киношколы "Арт-педагогика и арт-волонтерство", которая реализуется уже больше 15 лет. Ее главная идея — волонтеры с помощью искусства помогают детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями, а также одиноким пожилым людям.

Помимо проведения различных концертов, кинопоказов и художественных выставок добровольцы этого проекта организуют представления или спектакли непосредственно со своими подопечными.

В программе принимают участие и ученики киношколы в возрасте от 12 до 17 лет, тем самым не только оттачивая мастерство, но и обнаруживая нечто новое в своей жизни, осознавая особенности других людей и ломая внутренние стереотипы.

"Мы научились объединять детей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей, ведь в таком общении каждый может найти что-то важное для себя. Придумываем творческие формы и на местах стараемся вовлечь в них всех окружающих, ведь через искусство дети могут найти образцы и идеалы, которые отсутствуют в их реальной жизни", — заявила руководитель проекта Ольга Лимпан на круглом столе, прошедшем в Общественной палате РФ 12 ноября 2015 года.

Искусство в массы: зачем становятся культурными волонтерами
© РИА Новости / Владимир ПесняВолонтер на социально-культурной акции "Библионочь" в Российской государственной детской библиотекеВолонтер на социально-культурной акции Библионочь в Российской государственной детской библиотеке
© РИА Новости / Владимир Песня
Волонтер на социально-культурной акции "Библионочь" в Российской государственной детской библиотеке
© РИА Новости / Владимир ПесняВолонтер на празднике в Доме ребенкаВолонтер на празднике в Доме ребенка
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Волонтер на празднике в Доме ребенка
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© РИА Новости / Владимир Вяткин
Волонтеры и посетители Московского фестиваля "Книги России" на Красной площади
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© РИА Новости / Алексей Даничев
Волонтер Санкт-Петербургского Международного Культурного форума
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Волонтер во время экскурсии посвященной акции "Ночь в метро" на станции "Электрозаводская" в Москве
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Художники-волонтеры расписывают стены сюжетами русских народных сказок в отделениях Морозовской детской больницы
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