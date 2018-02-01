Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Социальное волонтерство — довольно широкое понятие, которое включает в себя различные виды добровольной помощи, будь то помощь инвалидам, пожилым людям, бездомным или просто посадка деревьев. Объединяет такую разную деятельность общий глобальный результат: из добровольной помощи вырастает целая роща добра, понимания и поддержки или же самая настоящая, зеленая.

Помощь по доброй воле

Зачастую добровольцы не знают, кому именно помогают. Но и смысл в другом — в понимании, что ты можешь кому-то помочь просто так, сделать что-то без привычного "для".

Такой помощью может заняться абсолютно каждый, и найти мероприятие, где можно оказаться полезным, тоже совсем несложно: добровольное вмешательство только приветствуется, и даже если рядом с вами не набирают отряд волонтеров, можно предложить помощь самостоятельно. Главное — искреннее желание помочь, потратив время и силы.

Поле деятельности социальных волонтеров настолько широкое, что занятие по душе найдется почти всем. Для этого даже необязательно заполнять анкеты, регистрироваться и проходить обучение: можно просто договориться с соседями и выйти во двор — убрать мусор, посадить цветы, подкрасить качели на детской площадке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Поле деятельности социальных волонтеров настолько широкое, что занятие по душе может найти каждый © РИА Новости / Кирилл Каллиников Поле деятельности социальных волонтеров настолько широкое, что занятие по душе может найти каждый

Волонтеры разные нужны

А если есть желание, можно и записаться в волонтеры: выбрать команду, направление деятельности которой кажется вам наиболее привлекательным.

В России много организаций, которым нужны волонтеры, например помощники для решения разных задач широкого профиля: так, "Мосволонтер" задействован во многих городских мероприятиях, его "сотрудники" помогают с их организацией и проведением. Есть организации с более узкой специализацией: помощь хосписам, больницам, поиск пропавших людей.

Ситуации бывают разными: где-то волонтеры нужны постоянно, а где-то добровольцев привлекают в чрезвычайных ситуациях, когда ресурсов становится недостаточно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков В России много организаций, которым нужны волонтеры для разных видов работ © РИА Новости / Сергей Пятаков В России много организаций, которым нужны волонтеры для разных видов работ

Найти себя в помощи другим

Есть и волонтеры в запасе — за их помощью обращаются поисковые организации, если получают сообщение о пропавшем человеке в районе, где живет или может помочь волонтер.

Иногда от волонтеров требуются какие-то специальные навыки. В таких случаях организации либо сразу ищут людей с необходимым опытом, либо проводят обучение. Так что волонтер может не только отдать, но и получить навыки, которые окажутся полезными и вне добровольческой деятельности.

Добровольцы не получают денежного вознаграждения за труд, однако эта деятельность ценится, например, при устройстве на работу или же попросту дает интересный опыт, навыки, знакомства. Именно по этой причине среди волонтеров много молодых людей, для которых добровольчество может стать не только плюсом в карму, но и если не трамплином, то первой ступенькой на карьерной лестнице.

Волонтерами считаются и доноры крови — подобные акции проводятся регулярно по всей стране. Для участия необходимо соблюсти некоторые правила накануне сдачи крови, прийти в учреждение, где она проводится, и пройти обследование. За помощь доноры получают небольшое денежное вознаграждение, но многие от него отказываются, ведь важнее здесь кому-то помочь.