РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Год волонтера

Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля

13:0101.02.2018
(обновлено: 13:44 01.02.2018)
0590
© РИА Новости / Артем ЖитеневСоциальное волонтерство: доброволец широкого профиляСоциальное волонтерство: доброволец широкого профиля
© РИА Новости / Артем Житенев

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Социальное волонтерство — довольно широкое понятие, которое включает в себя различные виды добровольной помощи, будь то помощь инвалидам, пожилым людям, бездомным или просто посадка деревьев. Объединяет такую разную деятельность общий глобальный результат: из добровольной помощи вырастает целая роща добра, понимания и поддержки или же самая настоящая, зеленая.

Помощь по доброй воле

Зачастую добровольцы не знают, кому именно помогают. Но и смысл в другом — в понимании, что ты можешь кому-то помочь просто так, сделать что-то без привычного "для".

Такой помощью может заняться абсолютно каждый, и найти мероприятие, где можно оказаться полезным, тоже совсем несложно: добровольное вмешательство только приветствуется, и даже если рядом с вами не набирают отряд волонтеров, можно предложить помощь самостоятельно. Главное — искреннее желание помочь, потратив время и силы.

Поле деятельности социальных волонтеров настолько широкое, что занятие по душе найдется почти всем. Для этого даже необязательно заполнять анкеты, регистрироваться и проходить обучение: можно просто договориться с соседями и выйти во двор — убрать мусор, посадить цветы, подкрасить качели на детской площадке.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПоле деятельности социальных волонтеров настолько широкое, что занятие по душе может найти каждый
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Поле деятельности социальных волонтеров настолько широкое, что занятие по душе может найти каждый
А если есть желание, можно и записаться в волонтеры: выбрать команду, направление деятельности которой кажется вам наиболее привлекательным.

Волонтеры разные нужны

В поисках себя и за чтением сказок: какие волонтеры приходят в хоспис
© РИА Новости / Владимир Песня
В поисках себя и за чтением сказок: какие волонтеры приходят в хоспис
В России много организаций, которым нужны волонтеры, например помощники для решения разных задач широкого профиля: так, "Мосволонтер" задействован во многих городских мероприятиях, его "сотрудники" помогают с их организацией и проведением. Есть организации с более узкой специализацией: помощь хосписам, больницам, поиск пропавших людей.

Ситуации бывают разными: где-то волонтеры нужны постоянно, а где-то добровольцев привлекают в чрезвычайных ситуациях, когда ресурсов становится недостаточно.

© РИА Новости / Сергей ПятаковВ России много организаций, которым нужны волонтеры для разных видов работ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
В России много организаций, которым нужны волонтеры для разных видов работ
Есть и волонтеры в запасе — за их помощью обращаются поисковые организации, если получают сообщение о пропавшем человеке в районе, где живет или может помочь волонтер.

Найти себя в помощи другим

Иногда от волонтеров требуются какие-то специальные навыки. В таких случаях организации либо сразу ищут людей с необходимым опытом, либо проводят обучение. Так что волонтер может не только отдать, но и получить навыки, которые окажутся полезными и вне добровольческой деятельности.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 во дворце спорта Мегаспорт в Москве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца"
Добровольцы не получают денежного вознаграждения за труд, однако эта деятельность ценится, например, при устройстве на работу или же попросту дает интересный опыт, навыки, знакомства. Именно по этой причине среди волонтеров много молодых людей, для которых добровольчество может стать не только плюсом в карму, но и если не трамплином, то первой ступенькой на карьерной лестнице.

Волонтерами считаются и доноры крови — подобные акции проводятся регулярно по всей стране. Для участия необходимо соблюсти некоторые правила накануне сдачи крови, прийти в учреждение, где она проводится, и пройти обследование. За помощь доноры получают небольшое денежное вознаграждение, но многие от него отказываются, ведь важнее здесь кому-то помочь.

Волонтеры разные важны: где может пригодиться помощь добровольца
© РИА Новости / Александр ПоготовЗачастую добровольцы не знают, кому именно помогают, но и смысл - в понимании, что ты можешь кому-то помочь просто такЗачастую добровольцы не знают, кому именно помогают, но и смысл - в понимании, что ты можешь кому-то помочь просто так
© РИА Новости / Александр Поготов
Зачастую добровольцы не знают, кому именно помогают, но и смысл - в понимании, что ты можешь кому-то помочь просто так
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПоле деятельности волонтеров настолько широкое, что занятие по душе может найти каждыйПоле деятельности волонтеров настолько широкое, что занятие по душе может найти каждый
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Поле деятельности волонтеров настолько широкое, что занятие по душе может найти каждый
© РИА Новости / Рамиль СитдиковСреди волонтеров много молодежи: добровольческая деятельность может стать одной из ступеней карьерной лестницыСреди волонтеров много молодежи: добровольческая деятельность может стать одной из ступеней карьерной лестницы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Среди волонтеров много молодежи: добровольческая деятельность может стать одной из ступеней карьерной лестницы
© РИА Новости / Александр КряжевВ России существует много организаций, которым требуются волонтерыВ России существует много организаций, которым требуются волонтеры
© РИА Новости / Александр Кряжев
В России существует много организаций, которым требуются волонтеры
© РИА Новости / Сергей МамонтовДобровольцы не получают денежного вознаграждения за труд, однако эта деятельность ценится, например, при устройстве на работу или же дает интересный опытДобровольцы не получают денежного вознаграждения за труд, однако эта деятельность ценится, например, при устройстве на работу или же дает интересный опыт
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Добровольцы не получают денежного вознаграждения за труд, однако эта деятельность ценится, например, при устройстве на работу или же дает интересный опыт
© РИА Новости / Константин ЧалабовИногда от волонтеров требуются специальные навыки: в таких случаях для добровольцев могут проводить обучениеИногда от волонтеров требуются специальные навыки: в таких случаях для добровольцев могут проводить обучение
© РИА Новости / Константин Чалабов
Иногда от волонтеров требуются специальные навыки: в таких случаях для добровольцев могут проводить обучение
© РИА Новости / Игорь ЗарембоВолонтеры помогают организаторам различных акцийВолонтеры помогают организаторам различных акций
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Волонтеры помогают организаторам различных акций
© РИА Новости / Константин ЧалабовЕсли есть желание, можно найти и выбрать команду, направление деятельности которой кажется наиболее привлекательнымЕсли есть желание, можно найти и выбрать команду, направление деятельности которой кажется наиболее привлекательным
© РИА Новости / Константин Чалабов
Если есть желание, можно найти и выбрать команду, направление деятельности которой кажется наиболее привлекательным
© РИА Новости / Евгения НовоженинаСитуации бывают разными: где-то волонтеры нужны постоянно, а где-то добровольцев привлекают, когда собственных ресурсов становится недостаточноСитуации бывают разными: где-то волонтеры нужны постоянно, а где-то добровольцев привлекают, когда собственных ресурсов становится недостаточно
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Ситуации бывают разными: где-то волонтеры нужны постоянно, а где-то добровольцев привлекают, когда собственных ресурсов становится недостаточно
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВ России 2018 год объявлен Годом добровольцаВ России 2018 год объявлен Годом добровольца
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В России 2018 год объявлен Годом добровольца
/

Комментировать
Год волонтера
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена