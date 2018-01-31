Татьяна Гомзякова вошла в оргкомитет проведения в России Года добровольца

Руководитель департамента по работе с волонтерами Оргкомитета ЧМ-2018 Татьяна Гомзякова. Архивное фото

Руководитель департамента по работе с волонтерами Оргкомитета ЧМ-2018 Татьяна Гомзякова. Архивное фото

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Руководитель департамента по работе с волонтерами оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Татьяна Гомзякова вошла в состав совета организационного комитета по проведению в России Года добровольца, сообщается на сайте welcome2018.com.

В состав оргкомитета также вошли представители администрации президента России, федеральных органов исполнительной власти, Общественной палаты России, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", волонтерских и образовательных организаций.

Председателем оргкомитета назначен Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

Заместителями Сергея Кириенко назначены министр образования и науки Ольга Васильева, министр экономического развития Максим Орешкин, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков. Ответственный секретарь — руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.