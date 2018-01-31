"Серебряное" волонтерство: помогать можно в любом возрасте

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Добровольную, то есть волонтерскую, помощь иногда разделяют на категории. Спортивная – это участие в организации и проведении, например, Олимпийских игр, а социальная – это когда студенты делают ремонт в квартире одинокой бабушки. Есть те, кто помогает собачьи приютам, или фотографы, готовые безвозмездно сделать съемку нового хосписа – список может быть довольно обширным.

А есть "серебряное" волонтерство, которое объединяет все эти категории с одним небольшим но: всем его участникам больше 50 лет.

Как показывает практика, многие люди после выхода на пенсию, начинают задумываться о досуге. Кто-то находит себя в воспитании внуков, кто-то – в рукоделии, а кто-то присоединяется к добровольческому движению.

Сфера оказания помощи для "серебряных" волонтеров ограничивается только их интересами, ведь многие программы рассчитаны на людей всех возрастов. К примеру, кто-то из них ездил в Сочи на XXII зимние Олимпийские игры 2014 года, другие принимали участие в Кубке конфедераций, который проходил в России в 2017 году, или XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Люди, работавшие с "серебряными" волонтерами, отмечали, что они стремятся делиться знаниями и опытом, а также очень ответственны. Для них это не просто развлечение или возможность пообщаться с интересными людьми, посетить значимые события – это настоящая работа, к которой добровольцы относятся со всей серьезностью и не бросают на полпути.

Несмотря на популярность волонтерства на масштабных спортивных мероприятиях, многие занимаются локальной работой: проводят время в больницах, специальных учреждениях или нянчатся с детьми с нарушениями развития.

Другие "серебряные" волонтеры принимают участие в экологических акциях – субботниках, мероприятиях по озеленению, к которым относятся посадки цветов в городских парках. Сопровождение гостей, работа за стойкой регистрации и похожая деятельность также популярны у добровольцев.

Для них устраиваются тренинги, к примеру по компьютерной грамотности. Они могут посещать курсы английского языка или оказания первой медицинской помощи. Полученные знания активно применяются добровольцами на мероприятиях.

В стране есть несколько некоммерческих организаций, сотрудничающих с движением. Созданный при поддержке департамента культуры города Москвы ресурсный центр "Мосволонтер" разработал обучающую программу "ДоброСеребро", в которую входит комплекс тренингов личностного роста.

Межрегиональный ресурсный центр "Серебряный возраст" в свою очередь реализует проект "Серебряные волонтеры: адаптация людей старшего возраста посредством волонтерской деятельности".

Волонтерство в старшем возрасте только набирает популярность в России, но уже сейчас, по данным различных некоммерческих организаций, число добровольцев насчитывает сотни человек.

Некоторые люди, проработав всю жизнь, теряются после выхода на пенсию и задаются вопросами вроде: "Чем мне теперь заниматься?", "С кем мне проводить свободное время?". "Серебряное" волонтерство не только помогает найти занятие по душе и завести новые знакомства, но в первую очередь наполнить смыслом ежедневный досуг.

Быть полезным для окружающих, делая доброе и нужное дело, можно в любом возрасте.