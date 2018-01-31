После выхода на пенсию, многие люди начинают задумываться о досуге. Кто-то может найти себя в воспитании внуков, кто-то отдает все силы на обустройство дачи, а кто-то присоединяется к волонтерскому движению. "Серебряные" волонтеры — это люди старшего возраста, которые выбрали путь оказания добровольческой помощи. Каждый серебряный волонтер может найти занятие по душе — сфера деятельности будет ограничиваться только интересом самого человека, ведь многие программы рассчитаны на людей всех возрастов. Помогать можно и на спортивных мероприятиях, и на экологических акциях, и даже в больницах.
Будни "серебряных" волонтеров
10:5731.01.2018
(обновлено: 10:58 31.01.2018)
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© РИА Новости / Виктор Клюшкин"Серебряные" волонтеры с удовольствием принимают участие в подготовке популярных спортивных мероприятий
"Серебряные" волонтеры с удовольствием принимают участие в подготовке популярных спортивных мероприятий
© РИА Новости / Александр КряжевВолонтерское движение помогает завести новые знакомства и наполнить смыслом ежедневный досуг
Волонтерское движение помогает завести новые знакомства и наполнить смыслом ежедневный досуг
© РИА Новости / Игорь Зарембо Добровольцы старшего возраста активно принимали участие в XXII зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи
Добровольцы старшего возраста активно принимали участие в XXII зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи
© РИА Новости / Александр КряжевМногие "серебряные" волонтеры с удовольствием принимают участие в субботниках и других экологических мероприятиях
Многие "серебряные" волонтеры с удовольствием принимают участие в субботниках и других экологических мероприятиях
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков"Серебряное" волонтерство только набирает популярность в России, но уже сейчас число добровольцев насчитывает сотни человек
"Серебряное" волонтерство только набирает популярность в России, но уже сейчас число добровольцев насчитывает сотни человек
© РИА Новости / Рамиль СитдиковДля участников волонтерского движения старшего возраста устраиваются многочисленные тренинги, к примеру, по изучению английского языка
Для участников волонтерского движения старшего возраста устраиваются многочисленные тренинги, к примеру, по изучению английского языка
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛюди, работавшие с волонтерами, отмечали, что они относятся к полученным заданиям ответственно и выполняют их с большим энтузиазмом
Люди, работавшие с волонтерами, отмечали, что они относятся к полученным заданиям ответственно и выполняют их с большим энтузиазмом
© РИА Новости / Максим БогодвидСопровождение участников мероприятий, работа за стойкой регистрации и другие подобные занятия также популярны у "серебряных" волонтеров
Сопровождение участников мероприятий, работа за стойкой регистрации и другие подобные занятия также популярны у "серебряных" волонтеров
© РИА Новости / Александр Кряжев Добровольцев старшего возраста не пугает физическая нагрузка или дальние расстояния
Добровольцев старшего возраста не пугает физическая нагрузка или дальние расстояния
© РИА Новости / Александр Кряжев"Серебряные" волонтеры с удовольствием делятся своими знаниями, опытом и навыками с другими
"Серебряные" волонтеры с удовольствием делятся своими знаниями, опытом и навыками с другими
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