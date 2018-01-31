Будни "серебряных" волонтеров

После выхода на пенсию, многие люди начинают задумываться о досуге. Кто-то может найти себя в воспитании внуков, кто-то отдает все силы на обустройство дачи, а кто-то присоединяется к волонтерскому движению. "Серебряные" волонтеры — это люди старшего возраста, которые выбрали путь оказания добровольческой помощи. Каждый серебряный волонтер может найти занятие по душе — сфера деятельности будет ограничиваться только интересом самого человека, ведь многие программы рассчитаны на людей всех возрастов. Помогать можно и на спортивных мероприятиях, и на экологических акциях, и даже в больницах.