В Мособлдуме обсудили областной закон о волонтерстве

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. 1 мая 2018 года вступают в силу поправки в федеральный закон о волонтерстве и добровольчестве. В преддверии этого депутаты Московской областной думы встретились с представителями волонтерских организаций, ректорами областных вузов и членами молодежных парламентов, чтобы на круглом столе обсудить закон о волонтерстве Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Благодаря поправкам в федеральный закон в российском правовом поле появляется понятие "волонтерство". Ранее закон определял волонтеров как добровольцев — из-за этого на региональном или муниципальном уровне власти не могли поддерживать волонтерские программы. Теперь регионы получат право самостоятельно определять способы поддержки волонтеров.

"Наша задача — предусмотреть нормы, которые будут направлены на урегулирование региональных особенностей. Это может касаться полномочий органов госвласти в сфере поддержки добровольчества или создания областного информационного сайта с базой вакансий", — отметил председатель комитета по делам молодежи и спорта Московской областной думы Олег Жолобов.

Другой важной задачей правительства области, по его словам, является создание единого реестра волонтеров Московской области.

"Реестр поможет нам учесть всех людей, которые хотят заниматься волонтерской деятельностью. Мы сможем увидеть их уровень квалификации. Кроме реестра стоит рассмотреть возможность их доучивать в наших профильных вузах", — подчеркнул он.

Идею создания реестра также поддержали министр культуры области Оксана Косарева и ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин.

Участники круглого стола также обсудили вопрос создания волонтерских книжек. Олег Жолобов отметил, что сейчас наличие волонтерской книжки не прописано ни в федеральном законодательстве, ни в текущей версии областного законопроекта. По его мнению, этот вопрос требует проработки.

"Нужно волонтерские книжки в электронном виде создать, чтобы отслеживать историю деятельности. Это не только важно, это еще и полезно с точки зрения безопасности", — отметил он.