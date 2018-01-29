Новый закон о волонтерах будет защищать права добровольцев

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Новый закон о волонтерах создает права и возможности для организаторов добровольчества, а также защищает права волонтеров, отметил член комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Артем Метелев.

Также по его словам, приведенным на официальном сайте ОП РФ, закон расширит полномочия органов власти всех уровней в области поддержки волонтерства и сведет на нет ситуации, при которых различные региональные министерства могли бы отказать в поддержке волонтерским центрам, ссылаясь на отсутствие таких возможностей.

"Когда нет порядка, каждый руководитель трактует его по-своему, зачастую просто закрывая перед волонтерами двери. В ближайшее время мы на площадке Общественной палаты обсудим с каждым ведомством, что и как именно необходимо регулировать, и совместно разработаем необходимую отраслевую нормативную базу", — цитирует Метелева официальный сайт Общественной палаты РФ.

Отдельной статьей в документе закреплено формирование единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) "Добровольцы России".

26 января Госдума приняла федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)". В случае утверждения законопроекта Советом Федерации и президентом Российской Федерации закон вступит в силу 1 мая 2018 года.