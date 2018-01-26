В Петербурге обсудили планы Движения эковолонтеров

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. 24 января заместитель председателя комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Сергей Курышкин провел совещание с представителями вузов и общественных организаций, посвященное подготовке новых участников Движения экологических волонтеров, сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе совещания был намечен план мероприятий на 2018 год. В апреле планируется подготовка волонтеров для оказания оперативной помощи в ликвидации последствий нефтеразливов в этом году.

Комитет по природопользованию сотрудничает с университетами и общественными организациями. Для решения таких серьезных экологических проблем, как ликвидация последствий аварийных разливов нефтепродуктов, привлекают не только профильных специалистов, но и наиболее активные слои общества — молодежь и студентов.

Движение экологических волонтеров по оказанию оперативной помощи в ликвидации последствий нефтеразливов было создано в 2009 году под руководством комитета по природопользованию.

Отличительная черта движения — обучение добровольцев по специально разработанной программе практической подготовки экологических волонтеров.

На данный момент в программе подготовки волонтеров для участия в спасательных операциях по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в береговой полосе приняли участие 649 экологических волонтеров, в 2017 году подготовку прошли 57 экологических волонтеров.