В поисках себя и за чтением сказок: какие волонтеры приходят в хоспис

Елена Давыдова специально для "Социального навигатора"
Кто-то ради карьеры и "стадионов-миллионов", новых связей и рейтинга в вузе. Кто-то за компанию или ради новых друзей. А кто-то в силу широты души, да чего уж там — ради спасения мира, чтобы сделать его весь целиком добрее и лучше.
Волонтеры такие же разные, как и само волонтерство.
Сегодня я говорила с девушкой, прошедшей путь от тех самых "стадионов-миллионов", через личные истории, когда помощь другим становится спасающей ниточкой, до самого сложного и, по ее словам, самого благодарного вида добровольной помощи. Юлия — организатор волонтеров в Санкт-Петербургском детском хосписе.
Через нее проходят все анкеты желающих помогать. От 3 до 12 анкет в день. И в каждой есть ответ на вопрос: зачем вам это?
Такие разные причины помогать
"Молодые часто приходят потому, что жизнь бессмысленна. Серьезно", — улыбается Юля.
До 25 лет самая частая мотивация — скука, разочарование, поиск трудностей для "прокачки" самоуважения.
"Мы их берем, но редко для работы с детьми", — признается моя собеседница. Работы много, помощь нужна, в том числе и физическая, добавляет девушка.
"Такие долго не держатся, они доказывают что-то себе и уходят", — резюмирует Юля.
Совсем другие мотивации нередко возникают у молодых женщин. Для них волонтерский опыт в детском хосписе похож на ролевую игру — подготовку к будущему материнству, ответственности, которую надо будет нести за детей.
"Боятся они этой ответственности, вот ее и "прокачивают". Эти тоже часто меняются: создают семью и рожают", — говорит Юля.
По словам моей собеседницы, костяк помощников хосписа — люди 35-55 лет. Они стабильны, работают долго и ответственно, без иллюзий. Таких людей в классификации добровольцев называют серебряными волонтерами.
Такие волонтеры приезжают в выходные или вечером после работы, оказывают паллиативную помощь маленьким пациентам на дому, ездят в больницы, где помощь нужна еще больше. Родители не железные, они устают, выгорают, им нужен отдых, а значит, и надежное плечо, на которое можно опереться и ненадолго оставить ребенка.
Сказочник из соседнего дома
Часто волонтерами становятся профессионалы в областях, далеких от паллиативной помощи. Например, сотрудники салона красоты всем коллективом приходят в детский хоспис перед праздниками или просто так, чтобы сделать мам маленьких пациентов красивыми.
Но иногда помощь приходит откуда не ждали — от непрофессионалов, которые, помогая другим, даже в солидном возрасте нашли для себя новое призвание.
"Наш самый любимый и давний волонтер — 74-летний мужчина из соседнего дома", — рассказывает Юля.
"Откликается он охотно, говорит, все равно бессонница. Дети его просто обожают. Его жена тоже у нас, она автоволонтер. Вот такой семейный подряд", — Юля завершает свой рассказ, потому что в холле уже собралась толпа людей разных возрастов — помощников хосписа на очередном мероприятии.