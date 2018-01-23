В поисках себя и за чтением сказок: какие волонтеры приходят в хоспис

В поисках себя и за чтением сказок: какие волонтеры приходят в хоспис

В поисках себя и за чтением сказок: какие волонтеры приходят в хоспис

Хосписы и благотворительные организации ежегодно проводят десятки мероприятий для своих подопечных, представителей других организаций и СМИ. Часто нужна и помощь в уходе за пациентами, перевозке подарков и еще десятке разных важных дел. Тогда на выручку благотворительным организациям, нередко стесненным в средствах, приходят волонтеры.

Елена Давыдова специально для "Социального навигатора"

Волонтерство сейчас в моде, и видов его не меньше, чем причин, побудивших людей этим заняться.

Кто-то ради карьеры и "стадионов-миллионов", новых связей и рейтинга в вузе. Кто-то за компанию или ради новых друзей. А кто-то в силу широты души, да чего уж там — ради спасения мира, чтобы сделать его весь целиком добрее и лучше.

Волонтеры такие же разные, как и само волонтерство.

Сегодня я говорила с девушкой, прошедшей путь от тех самых "стадионов-миллионов", через личные истории, когда помощь другим становится спасающей ниточкой, до самого сложного и, по ее словам, самого благодарного вида добровольной помощи. Юлия — организатор волонтеров в Санкт-Петербургском детском хосписе.

Через нее проходят все анкеты желающих помогать. От 3 до 12 анкет в день. И в каждой есть ответ на вопрос: зачем вам это?

Такие разные причины помогать

"Молодые часто приходят потому, что жизнь бессмысленна. Серьезно", — улыбается Юля.

До 25 лет самая частая мотивация — скука, разочарование, поиск трудностей для "прокачки" самоуважения.

"Мы их берем, но редко для работы с детьми", — признается моя собеседница. Работы много, помощь нужна, в том числе и физическая, добавляет девушка.

"Такие долго не держатся, они доказывают что-то себе и уходят", — резюмирует Юля.

Совсем другие мотивации нередко возникают у молодых женщин. Для них волонтерский опыт в детском хосписе похож на ролевую игру — подготовку к будущему материнству, ответственности, которую надо будет нести за детей.

"Боятся они этой ответственности, вот ее и "прокачивают". Эти тоже часто меняются: создают семью и рожают", — говорит Юля.

По словам моей собеседницы, костяк помощников хосписа — люди 35-55 лет. Они стабильны, работают долго и ответственно, без иллюзий. Таких людей в классификации добровольцев называют серебряными волонтерами.

© РИА Новости / Кирилл Брага Для молодых девушек волонтерский опыт в детском хосписе похож на ролевую игру - подготовку к будущему материнству © РИА Новости / Кирилл Брага Для молодых девушек волонтерский опыт в детском хосписе похож на ролевую игру - подготовку к будущему материнству

Почему они здесь? Потому что в их жизни наступила пауза. Дети выросли, внуков еще нет, а силы и необходимость быть востребованными в наличии.

Такие волонтеры приезжают в выходные или вечером после работы, оказывают паллиативную помощь маленьким пациентам на дому, ездят в больницы, где помощь нужна еще больше. Родители не железные, они устают, выгорают, им нужен отдых, а значит, и надежное плечо, на которое можно опереться и ненадолго оставить ребенка.

Сказочник из соседнего дома

Часто волонтерами становятся профессионалы в областях, далеких от паллиативной помощи. Например, сотрудники салона красоты всем коллективом приходят в детский хоспис перед праздниками или просто так, чтобы сделать мам маленьких пациентов красивыми.

Но иногда помощь приходит откуда не ждали — от непрофессионалов, которые, помогая другим, даже в солидном возрасте нашли для себя новое призвание.

"Наш самый любимый и давний волонтер — 74-летний мужчина из соседнего дома", — рассказывает Юля.

У дедушки уникальная волонтерская специальность — читать по ночам сказки маленьким неспящим пациентам, чтобы их мамы получили возможность отвлечься, сходить на концерт, побыть с мужьями дома.

"Откликается он охотно, говорит, все равно бессонница. Дети его просто обожают. Его жена тоже у нас, она автоволонтер. Вот такой семейный подряд", — Юля завершает свой рассказ, потому что в холле уже собралась толпа людей разных возрастов — помощников хосписа на очередном мероприятии.