Эксперт: волонтеры – самые яркие представители гражданского общества

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Волонтеры – это, в первую очередь, самые яркие представители гражданского общества, демонстрирующие на деле "включенное" отношение к происходящим в обществе и стране процессам, отметила в комментарии РИА Новостям эксперт социальных и гуманитарных проектов Анна Лекич.

"Их активная жизненная позиция, их пассионарность, дают импульс для изменений в обществе в целом, в отношении людей друг к другу, к охране окружающей среды, к значимым для страны событиям", – сказала она.

Также, по ее словам, особо широко волонтерское движение представлено в Москве – работа Волонтерского туристского центра в 2017-2018 годах особо важна в связи с происходящими в столице крупными спортивными мероприятиями – Кубком конфедераций и Чемпионатом мира по футболу.

Указом президента 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера) в России.

"Меняющаяся страна – это во многом дело рук небезразличных, увлеченных и увлекающих за собой людей. Я уверена, что в наступившем Году Волонтера подобные проекты будут множиться, и мы станем свидетелями массы интересных и, главное, практически значимых проектов", — добавила Анна Лекич.

Эксперт отметила, что волонтерскому движению в Москве уделяют особое внимание уже несколько лет. По ее словам, прошедший в 2016 году Волонтерский туристский форум, организованный мэрией Москвы, собрал активистов из разных организаций и городов и помог многим увидеть, что гражданское общество в России – не пустой звук.