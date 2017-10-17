Километры добра, рождественские чудеса и другие истории волонтеров хосписа

Детский хоспис "Дом с маяком" ежегодно проводит небольшой праздник для своих волонтеров: добровольные помощники собираются вечером в кафе, встречаются, знакомятся, общаются с единомышленниками. Корреспондент "Социального навигатора" побывал на празднике и пообщался с руководителями хосписа, родителями детей-подопечных и самими волонтерами.

В семейном кафе неподалеку от офиса "Дома с маяком" накрыто несколько столов, техники настраивают аппаратуру, а гости только начинают собираться. Совсем скоро сюда придет настоящая большая семья, дело которой — заботиться о других семьях, поменьше.

"В эти выходные одновременно были День паллиативной помощи и христианский праздник Покров — день, когда мама Иисуса Христа укрывает всех нас своей одеждой. Для меня большое значение имеет, что эти дни совпали, потому что хоспис — это тоже в первую очередь про покров. Мы не можем отменить смерть, но мы можем укрыть семью умирающего ребенка своей заботой. Мы можем сделать смерть менее страшной. Мы можем избавить ребенка от боли и страданий в конце жизни и дать поддержку его родителям", — рассказала заместитель директора Детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава на своей странице в Facebook.

© Детский хоспис "Дом с маяком" Заместитель директора хосписа Лида Мониава © Детский хоспис "Дом с маяком" Заместитель директора хосписа Лида Мониава

Детский хоспис "Дом с маяком" — частное благотворительное медицинское учреждение, которое существует на пожертвования тысяч людей. Хоспис нужен для детей, болезни которых признаны неизлечимыми. Он оказывает паллиативную помощь — это значит, что там стараются улучшить качество жизни тех, чья болезнь взяла верх. Помощь нужна и их близким.

"Задача не только помочь каким-то медицинским уходом и оборудованием, но и как-то обнять, согреть", — говорит директор "Дома с маяком" Юлия Ковальская.

День волонтера

Это был их праздник — сотрудники хосписа, дети и родители хотят поблагодарить тех, кто обнимает и согревает других по зову собственного сердца.

Наконец все гости собрались. В первую очередь им передают "видеоспасибо": на большом проекторном экране транслируют ролики, где дети — подопечные хосписа говорят слова благодарности тем, кто так пытается им помочь. Один из малышей рассказывает, что его волонтер — настоящий друг. "Мне с ней очень интересно!" — восклицает мальчик. А потом говорит, что подготовил для собравшихся песню, и тут же исполняет популярную композицию, которая в его устах приобретает какой-то новый пронзительный смысл:

Желаю, чтоб вы все были здоровы

И чтобы над вами

Сияло солнце ярче,

Чем на Мадагаскаре,

Чтоб до ста лет жили,

Чтоб горя не знали,

И чтобы ваши дети вас радовали!

На импровизированной сцене появляется директор хосписа Юлия Ковальская. Она говорит о том, как важно, когда у семьи появляется человек с любым видом помощи: "Друг встает между нами и горем. Человеку просто это нужно, и он так поступает".

© Детский хоспис "Дом с маяком" Директор хосписа Юлия Ковальская © Детский хоспис "Дом с маяком" Директор хосписа Юлия Ковальская

Она признается, что слово "спасибо", которое так часто звучит со сцены, на самом деле не вмещает огромного чувства благодарности.

Сказать спасибо пришли и родители. Одна из мам рассказывает, как однажды под Рождество к ним приехал волонтер, который привез рождественский венок — такие вешают на входную дверь на время праздника.

"Очень красивый венок! Я тогда подумала, что это курьер, забрала посылку и только позже поняла, что это волонтер", — рассказывает молодая женщина.

Семья попыталась выяснить, кто к ним приезжал, чтобы поблагодарить его за подарок и за то, что нашел время, чтобы его привезти, но тщетно: имя волонтера по какой-то причине не удалось выяснить даже куратору семьи.

"Вот такая таинственная рождественская история", — улыбается мама.

Еще одна семья решила отблагодарить волонтеров музыкальным номером. Леру Тюленеву представили как юную звезду: после этих слов на сцену выбегает второклассница в нарядном платье и просит ведущего пригласить сестру Лизу — девочки хотят спеть вместе.

© Детский хоспис "Дом с маяком" Лера и Лиза Тюленевы © Детский хоспис "Дом с маяком" Лера и Лиза Тюленевы

Заиграла музыка, сестры поют первый куплет, как вдруг техника подводит, но исполнительницы, подобно настоящим профессионалам, не теряются и продолжают петь. Зрители тут же подхватывают ритм мелодии, а ближе к концу ритмичные хлопки перерастают в настоящие овации.

Следующую песню Лера исполняет одна — это лирическая "Кукушка". Что у Леры необыкновенный голос, все поняли еще на первой композиции, но здесь слова "Солнце мое, взгляни на меня — // Моя ладонь превратилась в кулак. // И если есть порох, дай и огня. // Вот так", пропетые невероятно талантливой девочкой, которая борется с тяжелой болезнью, вызывают у зрителей подлинный восторг, и малышка срывает очередные овации.

Мама Леры Оксана рассказывает, что волонтеры для их семьи — настоящие добрые волшебники.

"Мы только попросим, и нам сразу и памперсы, и салфетки влажные, и шприцы такие и такие", — рассказывает Оксана.

"Детский хоспис "Дом с маяком" вернул нас к жизни. Они как волшебники, потому что фонд и наши волонтеры, не поверите, исполняли все наши желания, и настолько это было приятно — получить неожиданно какие-то вещи. Дед Мороз к нам приезжал со Снегурочкой, и прямо для нас устроили дома целое шоу. У меня дети просто были счастливы, и я тоже с ними была счастлива, потому что у нас никогда такого не было. Лера знает, что "Дом с маяком" — это те люди, которые исполняют любое желание. И если бы не они, неизвестно, что было бы вообще", — делится мама девочки.

Оксана рассказывает, что однажды пообещала, что если дочь выкарабкается, они тоже, как и волонтеры, будут дарить добро другим, как могут: выступать на благотворительных мероприятиях и радовать людей своим пением. У Леры синдром Бартера — это на всю жизнь, но с этим живут, ей сделали несколько операций, и сейчас постоянно помогает "Дом с маяком".

© Детский хоспис "Дом с маяком" Подопечная "Дома с маяком" Лера Тюленева © Детский хоспис "Дом с маяком" Подопечная "Дома с маяком" Лера Тюленева

И даже в этот день маму и ее девочек в кафе привез волонтер — таких помощников здесь называют автоволонтерами: они забирают и привозят посылки для подопечных хосписа, а кто-то возит детей и их родителей к врачам.

Километры добра

Так называет свою помощь Владимир Зеленцов — многодетный отец и адвокат, который в свободное время становится автоволонтером "Дома с маяком".

"Что-то где-то екнуло, какой-то выключатель включился", — так описывает старт своей волонтерской деятельности Владимир.

"Детей, которым нужна помощь, очень много, а родители, у которых такие дети особенные, зачастую бьются без сил, им действительно наша помощь как глоток свежего воздуха", — объясняет Владимир.

Алексей Гайфуллин — тоже волонтер и тоже возит посылки, но назвать его автоволонтером не получится: он передвигается на мотоцикле.

"История несложная. Если есть время, я бы так сказал, если удается выхватить заказ — конкуренция большая, — то я с удовольствием везу", — смеется Алексей.

© Детский хоспис "Дом с маяком" Сотрудничество с хосписом - большая ответственность © Детский хоспис "Дом с маяком" Сотрудничество с хосписом - большая ответственность

Еще один автоволонтер — Виктория Кудинова, преподаватель итальянского языка на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ.

"Я начала с доставки посылок, а потом втянулась — сейчас я вожу семьи, встречаю, кого нужно встретить, в аэропорту", — рассказывает Виктория.

Она говорит, что началось все случайно. Несколько лет назад, когда Виктория выходила из здания факультета, она открыла свою страницу во "ВКонтакте", где и увидела сообщение с просьбой о помощи.

"Мне случайно в ленте новостей попалось сообщение, что нужно срочно что-то отвезти со "Спортивной" и до соседнего дома с моим. Это было под влиянием минуты — я уходила и написала, что смогу это сделать. Мне очень быстро ответили, мгновенно фактически, и я поехала. А дальше произошло из серии: "Если вы иногда можете, хотите, мы вас включим в рассылку? Вы будете получать наши заявки, если там что-то будет". Так оно — одна заявочка, вторая, третья, десятая… А потом уже ты получаешь, видимо, какой-то фидбек, какая-то связь обратная идет", — говорит Виктория.

© Детский хоспис "Дом с маяком" Сейчас у "Дома с маяком" около 500 подопечных и 300-400 волонтеров © Детский хоспис "Дом с маяком" Сейчас у "Дома с маяком" около 500 подопечных и 300-400 волонтеров

Она рассказывает, что сотрудничество с хосписом — большая ответственность. Волонтеры должны сообщить, что забрали посылку и доставили ее, а также рассказать, не было ли сложностей, а если были — какие.

"Все очень продуманно на самом деле, и это тоже большой плюс всей этой затеи, потому что ты понимаешь, что тебя как ресурс в общем и целом берегут. И твое время, и твои душевные силы", — рассказывает Виктория.

Сейчас у "Дома с маяком" около 500 подопечных и 300-400 волонтеров. Нужно ли говорить, что помощь им нужна всегда? Причем помочь можно с чем угодно — главное желание. В "Доме с маяком" ждут автоволонтеров, аниматоров, музыкантов, волонтеров для общения с семьей, специалистов по красоте, арт-волонтеров, а также фотографов или операторов.

Вы не просто помогаете, но и дарите душевное тепло, возвращаете веру в людей и в справедливость, даете возможность жить в этом мире! ПОМОЧЬ>>