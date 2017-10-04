В России необходимо развивать институт наставничества, считают эксперты

Необходимо развивать и поддерживать программы наставничества — формы волонтерской деятельности, когда взрослый помогает ребенку в сложных условиях. Проблемы в этой сфере обсудили участники круглого стола "Развитие наставничества: точки взаимодействия НКО, государства и бизнеса", который прошел 4 октября в Общественной палате РФ.

"У нас в стране очень важна роль учителя, наставника. Сейчас мы рассматриваем ее как часть профессиональной, волонтерской деятельности. Наставничество оказывает очень сильное влияние на формирование личности, и сам процесс воспитания сказывается и на личностных переживаниях самого наставника", — отметил Александр Ткаченко, председатель комиссии по благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности.

Наставник поддерживает ребенка, помогает с учебой, приобретением навыков, учит устанавливать отношения с другими людьми.

Алиса Бабина, координатор проекта департамента инвестиций в социальную сферу направления "Социальные проекты" Агентства стратегических инициатив (АСИ) представила проект "Наставники — не рядом, а вместе". Он был задуман для того, чтобы люди, желающие помочь детям в трудной жизненной ситуации, могли это сделать.

Она отметила, что есть долгосрочное и краткосрочное наставничество. В первом случае ребенок в течение продолжительного времени общается со взрослым волонтером-наставником под кураторством профессиональных психологов. Во втором — известный человек проводит ряд встреч с ребенком, чтобы дать ребенку направление в жизни.

По ее словам, АСИ сотрудничает со многими фондами в этой области. Есть методики, которые позволяют оценить эффект этих программ, подготовить волонтеров. Риски, которые могут возникнуть как для наставников, так и для детей в рамках этой программы, можно минимизировать.

Любая организация, если заинтересована в программе наставничества, может участвовать как организация-работодатель. В таком случае наставнику предоставляется возможность приводить ребенка на рабочее место, показывать как и что он делает, делиться профессиональным опытом.

Представители различных благотворительных фондов, международных организаций, бизнес-сообщества также обсудили проблемы оценки эффективности программы наставничества и возможности сотрудничества.

В конце мероприятия Александр Ткаченко сообщил, что идет подготовка масштабного мероприятия по проблемам наставничества. "Нам предстоит большая работа: мы готовим форум, на который пригласим специалистов со всей страны, чтобы гражданское сообщество услышало нас и смогло приобщиться к нашему делу", — заключил он.