Две истории о главном. Как работа волонтером изменила жизнь

Волонтерское движение в России стало зарождаться в конце 80-х годов прошлого столетия. Впрочем, можно вспомнить и более ранние примеры: служба сестер милосердия, тимуровское и пионерское движения и различные общества охраны природы и памятников.



В преддверии Дня благотворительности, который ежегодно отмечается 5 сентября, корреспондент "Социального навигатора" поговорил с волонтерами центра "Шередарь" о том, почему они пришли в эту сферу и как волонтерство повлияло на их жизнь.

"Приобщение к волонтерству меняет тебя изнутри"



История Василия Суслова

© из личного архива Василия Суслова Василий Суслов (волонтер) © из личного архива Василия Суслова Василий Суслов (волонтер)

— Василий, почему вы решили стать волонтером?

— Это очень случайная история. Я отреагировал на репост своей подруги Оксаны, которая приглашала всех своих знакомых волонтерами в реабилитационный детский центр "Шередарь" и пообещала, что об участии в реабилитационной программе я никогда не пожалею. Я решил все возникающие проблемы и поехал в "Шередарь", и спустя шесть месяцев после смены я нисколько не жалею о своем выборе. Интерес к благотворительности и волонтерству после этого очень сильно возрос.

— Что входит в ваши функции как волонтера?

— Я работаю в реабилитационном детском центре "Шередарь". Одноименный благотворительный фонд занимается реабилитацией детей после тяжелых заболеваний. Моя роль — это шери (вожатый). Я работаю непосредственно с детьми, мы все разделены на команды, и в каждой команде по пять волонтеров-шери. И мы проводим с детьми все свое время, живем рядом с ними в домике, развлекаем и следим за их безопасностью. Волонтеры создают на смене магию, после которой дети возвращаются домой совершенно другими.

— Вы помните свой первый день в качестве волонтера? Чем вы занимались? Ваши ощущения?

— Это был очень напряженный день. В тот день я согласился поехать в Москву, чтобы сопровождать детей с места сбора до "Шередаря". Для этого мы проснулись в четыре утра и на двух машинах поехали из Владимирской области в Московскую.

Мы приехали в гостиницу, и сначала меня попросили встречать гостей, записывать их и собирать документы. Но тут привезли костюмы инопланетян, и у меня появилась новая роль. В этот момент я находился в центре внимания, потому что сам костюм был потешный и детям стало интересно. После всего этого мы поехали на автобусах в "Шередарь", и к тому моменту с половиной детей я уже был знаком, и они всю смену показывали мне наше фирменное инопланетное приветствие.

— Как ваши друзья, родственники, близкие относятся к тому, что вы занимаетесь волонтерством?

— По-разному. Большинство, конечно, многозначительно удивляются, когда слышат о том, чем я занимаюсь. Кто-то действительно удивлен, кто-то — выражает радость и интерес, кто-то — насмешку и пренебрежение. Но самые близкие считают это правильным делом и поддерживают, за это им, конечно, спасибо.

— Как работа волонтером повлияла на вашу жизнь? Может быть, вы на какие-то вещи стали по-другому смотреть?

— Моя жизнь изменилась кардинально. Приобщение к такому доброму делу меняет тебя изнутри.

Самое главное изменение во мне — это отношение к детям. Раньше у меня отношение к ним было скорее пренебрежительное, даже в какой-то степени негативное. Но благодаря волонтерству я смог их прочувствовать, понять. Это ведь дети с тяжелой судьбой, на их долю выпало столько потрясений, сколько не на каждого взрослого выпадает. Ты смотришь им в глаза и видишь в них взрослого человека, которому ты стараешься вернуть детство.

В целом отношение к жизни поменялось. Собственные проблемы воспринимаются как очень мелкие по сравнению с проблемами ребят. Ты лучше ценишь свою жизнь и в период невзгод их проще переносишь, смотришь в зеркало, улыбаешься и говоришь, что на самом-то деле все прекрасно.

Волонтерство еще больше укрепило во мне уверенность в себе, на публике я стал еще более раскованным. И теперь хочется покорять все более высокие вершины. Сейчас меня взяли волонтером на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, и сразу после сентябрьской смены в "Шередаре" я поеду туда волонтером.

— Что вы могли бы сказать тем, кто хочет быть волонтером, но по каким-то причинам сомневается, не решается?

— Друзья, добро на самом деле делать очень просто, и это не требует от вас невозможного. Волонтерство привносит в вас гармонию и пробуждает эмоции, которые очень важны в повседневной жизни, но в рутине мы их активно заглушаем. Я не буду лукавить, мы во всем ищем выгоду.

Волонтерство — это тоже выгодно, как для вашего личностного роста, так и в профессиональной деятельности. Вы получаете опыт работы в команде, способность оперативно решать возникающие проблемы.

Главное — не попасть в ловушку тех людей, которые хотят использовать вас не как волонтера, а как бесплатную рабочую силу. Там к вам отношение будет соответствующее. Если вы видите, что вас используют, то бросайте такое волонтерство, это не волонтерство вовсе, а какое-то показное лицемерие.

— Расскажите одну или несколько самых ярких историй из вашего волонтерского опыта.

— В течение всей смены у нас с одной девочкой была маленькая игра. Она началась еще в автобусе, когда она мне заявила, что я похож на того инопланетянина, который был с ними в гостинице. На это я ей ответил, что она ошибается и это был не я, а мой двойник. Так мы всю смену при встрече друг другу пытались доказать свою точку зрения и глазами искали друг друга во время обедов в кафе. В конце же смены сошлись на том, что оба оказались правы, и обнялись.

© из личного архива Василия Суслова Волонтер Василий Суслов (справа) © из личного архива Василия Суслова Волонтер Василий Суслов (справа)

Был еще случай. У нас есть один день, в который мы готовим для нашей команды детей что-нибудь интересное. Мы решили придумать квест, а для этого натянуть нужно было полосу препятствий из перепутанных ниток, которые нужно было пройти, не задев. Я долго и упорно натягивал нитки в коридоре, делал из них настоящую паутину, но когда дети зашли и мы им рассказали условия, они рванули через нитки и сорвали добрую половину того, что я в течение получаса старательно развешивал. Сначала было обидно немного, но потом смешно.

"Волонтерство — это возможность найти себя и заниматься любимым делом"

История Олеси Львовой

© из личного архива Олеси Львовой Олеся Львова (волонтер) © из личного архива Олеси Львовой Олеся Львова (волонтер)

— Олеся, почему вы решили стать волонтером?

— Долгое время я работала в государственной организации и занималась обучением волонтеров. После завершения деятельности волонтерство стало неотъемлемой частью и жизненной философией. Хотела быть врачом, в силу определенных обстоятельств не получилось, сейчас я занимаюсь преподаванием и волонтерство считаю схожей сферой — оказание помощи и поддержки тому, кто в ней действительно нуждается.

— Что входит в ваши функции как волонтера?

— Я не ограничиваю себя организацией, больше интересует сама деятельность. Привлекает работа с детьми — что-то мастерить с ними руками или проводить тренинги личностного роста, которые помогут им в дальнейшем.

— Вы помните свой первый день в качестве волонтера? Чем вы тогда занимались и какими были ощущения?

— Это было на реабилитационной программе фонда "Шередарь". Я была мастером и занималась изготовлением ловцов снов с детьми. Чувствовалось волнение, ответственность, счастье от причастности, возможности сделать что-то приятное и внести свой вклад.

© Из личного архива Олеси Львовой Олеся Львова (волонтер) © Из личного архива Олеси Львовой Олеся Львова (волонтер)

Мне очень хотелось создать позитивную и волшебную атмосферу в мастерской. И это удалось. Дети были полностью погружены в работу и в конце просили ловцов исполнить их самые заветные желания.

— Как ваши друзья, родственники, близкие относятся к тому, что вы занимаетесь волонтерством?

— По-разному, но, как правило, с одобрением и уважением.

— Как работа волонтером повлияла на вашу жизнь? Может быть, вы на какие-то вещи стали по-другому смотреть?

— После работы с детьми и не только, особенно попавшими в сложные жизненные ситуации, приходит осознание и радость от собственной жизни. После смены в "Шередаре" у меня был огромный творческий подъем, я много рисовала (Олеся занимается живописью — прим.ред).

— Что вы могли бы сказать тем, кто хочет быть волонтером, но по каким-то причинам сомневается, не решается?

— Волонтерство — это высшая форма проявления себя, когда ты чувствуешь, что делаешь что-то полезное вне зависимости от собственных страхов и интересов, чувствуешь полноту и качество жизни. Совет — не сомневаться, а постоянно пробовать, помогать, искать свое направление и предназначение. Волонтерство — это возможность найти себя и заниматься любимым делом.

— Расскажите одну или несколько самых ярких историй из вашего волонтерского опыта.

— Самые яркие моменты — это когда делаешь что-то совместно с детьми: танец с девочкой на инвалидной коляске на дискотеке или душевные разговоры в лагере с подростками из детских домов. Удалось поддержать ребят и увидеть, как они выступают на сцене или начинают иначе проявлять себя. Это дорогого стоит.

Беседовал Владимир Лебедев