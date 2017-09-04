Утвержден план мероприятий по развитию волонтерского движения в России — об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ. Уточняется, что план состоит из 28 мероприятий, направленных на совершенствование законодательства в этой сфере и разработку стандартов взаимодействия волонтеров с органами государственной власти и организациями.

Планом, в частности, предусмотрено внесение изменений в законодательство с целью унификации терминов "добровольчество" и "волонтерство", определение полномочий федеральных органов исполнительной власти в области поддержки волонтерства, проведение научных, социологических и статистических исследований по изучению форм и масштабов участия граждан и организаций в волонтерской деятельности.

План утвержден заместителем председателя правительства Виталием Мутко.