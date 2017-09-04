В Перми предложили создать центр подготовки инклюзивных волонтеров

Молодежный форум "Пермский период" состоялся 3 сентября, сообщает команда национальной ассоциации развития образования "Тетрадка дружбы", специалисты которой выступили кураторами и спикерами площадки "Добровольчество".

Все мероприятия молодежного форума "Пермский период" были направлены на вовлечение молодых людей в разработку концепции молодежной политики Пермского края. На форуме прошли публичные лекции, мастер-классы, работали дискуссионные площадки с экспертами в сфере добровольчества, бизнеса, медиа, спорта и других молодежных направлений.

Исполнительный директор НАРО "Тетрадка дружбы" Виталий Бараненко стал модератором дискуссионной площадки "От добровольчества к профессиональной реализации", в рамках которой спикеры и участники обсудили, как волонтерская деятельность может не только быть увлечением, но и способна помочь найти себя и свое профессиональное призвание.

Эксперты сошлись во мнении, что именно участие в социально значимых инициативах и социализирует особенных ребят, и в то же время открывает им путь в профессию. Также очень важно обучать молодежь инклюзивному добровольчеству для создания реального инклюзивного пространства во всех уголках России.

Для полноценного и эффективного развития этого направления добровольчества кураторы ассоциации "Тетрадка дружбы" выступили с инициативой открыть в Пермском крае всероссийский центр подготовки инклюзивных волонтеров. Идею создания такого центра поддержал Артем Метелев, сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров.

В завершение форума по итогам дискуссий на каждой площадке были составлены тезисы для итоговой резолюции. Итоговая резолюция будет представлена губернатору Пермского края и станет основой для разработки концепции молодежной политики региона.