В России запустят международный "Читающий автобус"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В регионах России и за ее пределами 8 сентября стартует международная акция "Читающий автобус". Как сообщили организаторы акции из национальной ассоциации развития образования "Тетрадка дружбы", в этот день тысячи детей, школьников, педагогов и родителей зайдут в маршрутные автобусы своих городов и сел и прочитают стихотворения любимых авторов.

В рамках международной акции "Читающий автобус" школьники и педагоги выучат и продекламируют любимые стихотворения поэтов в общественном транспорте своего города. Помимо этого участники акции украсят красочными иллюстрациями к выбранным стихотворениям страницы "Тетрадок дружбы", которые затем подарят пассажирам автобусов, трамваев и троллейбусов.

Для участия в международной акции "Читающий автобус" необходимо ознакомиться с положением и заполнить заявку на сайте тетрадкадружбы.рф не позднее 3 сентября.

Акция "Читающий автобус" — традиционное мероприятие, приуроченное к празднованию Международного дня грамотности, оно проходит под девизом "Мы объявляем моду на чтение!".