Московские школьники и студенты станут волонтерами международного форума

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Волонтерами на международном форуме "Город образования", который пройдет с 7 по 9 сентября, будут более 500 школьников и студентов, сообщает mos.ru. Волонтерский корпус международного форума сформируют из студентов столичных колледжей, вузов и учеников школ — участников волонтерских организаций.

"Я уверен, что участие в организации Московского международного форума "Город образования " станет для каждого из них ценнейшим опытом и поможет проявить лучшие качества: отзывчивость, активность, дисциплину и самостоятельность ", — рассказал ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко.

В 2017 году более 160 студентов вузов участвовали в качестве волонтеров в международных мероприятиях. Они встречали и регистрировали участников, помогали на площадках и отвечали на вопросы.