Рецепт идеального волонтера: кто нужен благотворительным фондам

Редакция «Социального навигатора» расспросила своих партнеров - благотворительные организации и фонды о том, какими личностными качествами, навыками и умениями должны обладать волонтеры.

Волонтерство трудно назвать работой, для этого слова больше всего подходит определение — призвание или занятие для души. Помимо инстинктивного желания помочь другим безвозмездно, желания излучать тепло и заботу, дарить часть себя другим и быть открытым, волонтер должен обладать рядом качеств, необходимых в нестандартных ситуациях.

Векторы добрых дел

Для волонтера важно уметь слушать и максимально быстро адаптироваться к каким-либо внешним изменениям. Для работы с инвалидами и с детьми надо быть терпеливым и внимательным, открытым и дружелюбным.

По мнению членов "Всероссийского общества инвалидов", волонтеры, которые обладают такими качествами, как доброжелательность, ненавязчивость и самообладание, являются очень ценными работниками.

Сотрудники Благотворительного фонда "География Добра" считают, что их волонтер ко всему перечисленному должен быть еще и отзывчивым, общительным, инициативным, желающим помочь от души и от доброго сердца, ничего не требуя взамен.Не ждать чудес и быть готовым ко всему

Волонтеру, скорее всего, придется столкнуться с многочисленными трудностями в работе, поэтому он должен быть готов учиться и меняться, уметь налаживать контакт с людьми разного возраста.

Кроме того, сотрудники фонда "Арифметика добра" считают, что от волонтера всегда требуется пунктуальность, ответственность за свои действия и внутренняя дисциплина. Чтобы исключить момент усталости, волонтер не должен стесняться, а должен уметь заботиться о себе.

Сотрудники фонда "Измени одну жизнь" считают, что волонтеру важно уметь разделять свои и чужие проблемы, уметь спокойно и объективно оценивать свои возможности и ресурсы. И ни в коем случае не ждать чудес, прежде всего от себя.

Счастливые глаза — больше, чем просто мотивация

Человек, став волонтером, принимает для себя решение помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это решение не должно быть навязано кем-то извне, здесь все держится на внутреннем желании оказать посильную помощь.

Сотрудники "Географии добра" в качестве мотивации для волонтеров видят возможность реализовать себя и обрести новых друзей, возможность принести пользу обществу и получить массу захватывающих впечатлений.

Доброволец должен чувствовать, что он сопричастен к общему важному делу.

"Если у него есть "картинка", как это будет и к какому результату приведет его деятельность, — это уже как минимум 50% успеха", — сказали сотрудники "Душевного Bazar'а".

Волонтерство больше похоже на общение и нечто вроде хобби. Разделяя с другими свое душевное тепло и свои интересы, волонтеры зачастую получают отдачу — помогая другим, они заводят новые знакомства и находят друзей.

Люди, ограниченные физически, испытывают потребность в общении и внимании так же остро, как и дети-сироты и другие люди, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. Заботясь о них, волонтеры делятся частью своего внутреннего мира. Когда происходит внутренняя душевная работа, человек через какое-то время получает обратную связь — он видит изменения, произошедшие в тех, кому он помогал.

Люди, стремящиеся помочь тем, кто в этом нуждается, в благодарных счастливых глазах видят результат своей работы.

Помочь может каждый

Помощь добровольцев может понадобиться на любых мероприятиях, где необходимо сопровождение участников и оперативное информирование об изменениях.

"Например, групповой переезд участников в рамках мероприятия на другой объект сложно проводить без помощи волонтеров. В нашей специфике волонтер — правая рука организатора, поэтому помощь волонтеров нам всегда необходима!", — заявили сотрудники "Всероссийского общества инвалидов".

Члены фонда "География добра" сказали, что им добровольцы могут понадобиться во время организации мероприятий в качестве кураторов, фотографов, водителей, переводчиков или IT-специалистов. Волонтеры могут обладать совершенно разными навыками и умениями, главное, чтобы их работа исходила из сердца.

Фонд "Арифметика добра" уже второй год является единственным официальным благотворительным партнером Московского Марафона. Для участия в забегах фонду требуются благобегуны, от которых всегда нужны серьезные усилия.

Фонд также проводит совместные акции с предприятиями и ярмарки, где также нужна волонтерская помощь.

"Наши волонтеры всегда востребованы и на встречах детских групп, занятиях, лекциях, которые проходят в фонде для приемных семей, часто нужна помощь в сопровождении детей и организации их активности", — сказали сотрудники фонда.

Еще одна форма волонтерства, которую предлагает "Арифметика добра", — работа с детьми и подростковыми группами в виде проведения мастер- классов, индивидуального сопровождения детей в рамках тренинга, а также индивидуальное репетиторство по школьным предметам.

Общаться на равных

Не так важно, в какой области работает волонтер, главное — чтобы он разделял ценности фонда. Так директор фонда "Измени одну жизнь" Юлия Юдина отметила, что "детские дома должны быть исключением, а не привычным явлением, что дети могут жить только в любящей семье, что родителям нужна поддержка, а не оценка их действий".

Юлия Юдина рассказала, что работа в фонде есть всегда: иногда это что-то очень творческое, а иногда надо просто помочь команде фонда в бытовых вопросах, ведь фонд — это организация с ее ежедневными потребностями и обязательствами.

Для организаторов "Душевного Bazar'а" важно, чтобы каждый доброволец почувствовал свой вклад в общее дело: для кого-то предпочтительнее съездить и привезти документы, кому-то интереснее интеллектуальное волонтерство, кто-то готов брать на себя ведение страницы в соцсетях, а кто-то хочет "отключить" голову и поработать руками.

Кроме бытовых и организационных вопросов для любого благотворительного фонда или организации важно создать теплую, дружескую атмосферу.

Нередко случается так, что волонтеры продолжают общаться и поддерживать дружеские отношения со своими подопечными спустя годы. Вместе они ходят в кафе, по магазинам, посещают различные мероприятия.

Естественно, что людям с ограниченными физическими возможностями или детям-сиротам нужна поддержка извне.

Общаясь с людьми из внешнего мира, они учатся тонкостям жизни, в ходе социализации приобретают свой собственный неповторимый стиль поведения, стиль одежды и манеру общения. Поэтому так важно относиться к таким исключительным людям как к равным, но при этом не забывать, что душа их очень ранима.

Текст подготовила Анна Ройтман