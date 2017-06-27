Волонтеры фонда "Шередарь" приедут на летний слет со всей России

С 29 июня по 3 июля благотворительный фонд "Шередарь" организует палаточный лагерь для волонтеров. Как сообщается в пресс-релизе фонда, четыре дня волонтеры будут жить в палаточном лагере у слияния рек Киржач и Шередарь во Владимирской области, где будет построен второй реабилитационный центр "Шередарь".

Подготовленная для слета программа состоит из двух блоков — образовательного и развлекательного. Образовательный блок включает тренинги по коммуникационным техникам, командной работе, психологии детей. Развлечения — это традиционные для походов песни у костра, игры, беседы, встречи.

На слет приедут ребята из Московской и Владимирской областей, из Курска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Белгорода, Казани и Перми.

Фонд "Шередарь" уже пять лет занимается социальной и психологической реабилитацией детей, перенесших тяжелые заболевания. Программы фонда помогают детям быстро и эффективно пройти путь психоэмоционального оздоровления после долгого периода лечения в больницах. В этом детям помогают волонтеры "Шередаря", которых подопечные фонда ласково называют Шери. Волонтеры — один из самых ценных ресурсов фонда. Именно они своей энергией и верой в детей подвигают их на свершения и преодоление своих страхов.

Волонтеры приезжают в реабилитационный центр "Шередарь" со всей страны. Фонд активно поощряет их к работе в благотворительности и развивает волонтерское движение. Слет волонтеров — логичное продолжение этой работы. "Планируем сделать его ежегодным и надеемся, что он будет развивать идеи волонтерства в стране и привлечет к благотворительности молодых и активных людей", — говорит руководитель реабилитационных программ фонда "Шередарь" Владислав Сотников.