Всероссийская акция "Читай-страна" пройдет 27 мая

27 мая в России пройдет масштабная всероссийская акция "Читай-страна", приуроченная к Общероссийскому дню библиотек, сообщили в Ассоциации волонтерских центров. Участников ждет насыщенная программа, продуманная специально для всех любителей книг.

По словам организаторов, главная цель акции — повышение роли книг в жизни граждан России и общественного интереса к литературе и посещению библиотек. Кроме того, мероприятие призвано привлечь внимание к популяризации культурного волонтерства.

В Москве акция "Читай-страна" пройдет в Российской государственной библиотеке для молодежи, где гостей ждет увлекательное путешествие в мир литературы: захватывающий квест, эстафета и встреча с известным писателем. Не менее насыщенные и яркие акции планируются и в регионах.

Организаторами мероприятия являются Федеральное агентство по делам молодежи и "Роспатриотцентр".