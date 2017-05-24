В ОП РФ предложили сделать 2018-й Годом добровольчества

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Члены Общественной палаты России выступили с предложением сделать 2018 год Годом добровольчества, заявила член комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.

"Сейчас у нас год добровольческих действий, потому что у нас разрабатываются различные серьезные документы, планы по развитию добровольчества в России. Есть соответствующее поручение президента, поэтому этой теме мы уделяем большое внимание", — сказала она.

В апреле 2016 года на форуме Общероссийского народного фронта президенту РФ Владимиру Путину предложили сделать 2018 год Годом гражданской активности и волонтерства. Глава государства пообещал, что обсудит это с правительством и администрацией.