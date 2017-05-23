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Школа волонтера

Спортивный волонтер: призвание для человека любой профессии

15:3023.05.2017
(обновлено: 15:32 23.05.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСпортивный волонтер: призвание для человека любой профессииСпортивный волонтер: призвание для человека любой профессии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Что значит быть спортивным волонтером? К чему должен быть готов доброволец на Олимпийских играх и матчах Кубка Конфедераций FIFA 2017? Все ли волонтеры сразу готовы помогать в детских домах? На эти и другие вопросы попробовала ответить Мария Таценко – журналист РИА Новости по профессии и волонтер спортивных мероприятий по призванию.

Привет! Меня зовут Маша, и я волонтер.

Участием в волонтерской деятельности сегодня сложно кого-то удивить. Добровольцы сейчас везде: они делают аквагрим в парках, помогают приютам для животных, устраивают образовательные акции, ухаживают за пожилыми людьми и устраивают праздники в детских домах. Чтобы заниматься социальными проектами, такими, как помощь домам престарелых, нужна огромная внутренняя сила, желание и понимание — для чего и зачем. Я до этого еще "не доросла". Я волонтер спортивных мероприятий.

Что такое спортивное волонтерство? Популярным его сделали Олимпийские игры в Сочи. Любое соревнование — это мобилизация сил и ресурсов в одном месте, и помощники тут совсем не лишние. Можно помогать на стадионе, готовить трассу, встречать команды в аэропорту, общаться в городе с туристами и много чего еще.

На первый взгляд кажется, что волонтер на спортивном мероприятии — это про спорт. Это не совсем так, помощь нужна в самых разных сферах — от перевода до оказания первой медицинской помощи.

© Мария ТаценкоВолонтерство — это знакомство с самыми разными, самыми интересными, самыми необычными людьми
© Мария Таценко
Волонтерство — это знакомство с самыми разными, самыми интересными, самыми необычными людьми

Я была переводчиком на Олимпийских играх в Сочи и атташе шведской команды по лыжным видам спорта на Паралимпийских играх. До этого был этап Кубка мира по биатлону в 2013 году. Волонтерам — на интервью и в жизни — часто задают вопрос: почему ты решил этим заниматься? Я долго стеснялась отвечать на него и перечисляла все то, что обычно говорят в таких ситуациях: хочу побывать на грандиозном мероприятии, внести в него свой посильный вклад, посмотреть своими глазами.

Помощь ближнему как смысл жизни: как работают волонтеры в России
© Фотографии предоставлены Ассоциацией волонтерских центров
Помощь ближнему как смысл жизни: как работают волонтеры в России
Сформулировать получилось совсем недавно: для людей моего возраста, которые уже работают, имеют определенный опыт, это отличный бесплатный шанс попробовать что-то новое в жизни. Мы ограничены рамками профессии и порой хочется кардинально поменять сферу деятельности. Будучи волонтером, можно применять свои навыки и знания, получать новые, при этом никто не скажет, что тебе нужен опыт работы по этой специальности. Требования существуют: волонтер должен выполнять возложенные на него функции, но никто не поручит добровольцу непосильную задачу.

Но готовым нужно быть ко всему. Однажды во время Паралимпийских игр тренеры шведской команды спросили у меня, где можно купить… наждачную бумагу.

Честно говоря, меня, девушку, такой вопрос несколько озадачил. Я смутно представляла себе, как она выглядит, а о том, что у нее бывает разная зернистость, даже не догадывалась. Оббежав все подсобные и технические помещения стадиона, бумаги я не нашла. А дальше был настоящий квест. Я и два тренера колесили в обычных автобусах по Красной Поляне и окрестным поселкам в поисках пресловутой наждачки, которой не было ни в лыжных магазинах, ни в супермаркетах. Когда уже стемнело и никто не верил в успех операции, искомый товар удалось найти в одном из магазинов для ремонта. Мы радовались, как дети.

Волонтерство — это история про эмоции и про дружбу. Это знакомство с самыми разными, самыми интересными, самыми необычными людьми. Я знаю случаи, когда волонтеры встречали свои вторые половинки на соревнованиях, есть "волонтерские" семьи.

© Мария ТаценкоВолонтер должен выполнять возложенные на него функции, но никто не поручит добровольцу непосильную задачу
© Мария Таценко
Волонтер должен выполнять возложенные на него функции, но никто не поручит добровольцу непосильную задачу

Сейчас я являюсь волонтером Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM. На общих тренингах ты встречаешь людей самых разных возрастов. Большая часть из них студенты, но есть и "серебряные" волонтеры — люди пожилого возраста. Мне кажется, для последних это отличная возможность применить свои знания и опыт. Есть важный психологический аспект — возможность показать, что они нужны и важны обществу, что они полезны. Эти люди очень отзывчивые, заботливые — ведь молодежь вокруг им как внуки.

Студенческие годы — самое лучшее время для участия в волонтерском движении, и я немного жалею, что сама стала волонтером позже.

Зачем это нужно, когда и так забот хватает — сессии, курсовые? Как бы пафосно ни звучало, но волонтерство — это опыт реальной работы. Да, этот труд не оплачивается, но это та самая возможность нюхнуть пороху. После университета специалисты часто выходят "стерильными": у них есть огромный багаж теоретических знаний, но практических навыков нет.

Волонтер раздает георгиевские ленточки. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
В России может появиться День волонтера

Учась в университете, я периодически работала на выставках, фестивалях. Есть масса возможностей. Ежегодно проводятся международные форумы, кинофестивали, выставки, круглые столы, спортивные мероприятия. Если поискать, а тут уже Google в помощь, волонтеры нужны везде. После Игр в Сочи я подала заявку на Чемпионат мира по лыжным видам спорта в шведском Фалуне. На чемпионат я тогда поехать не смогла, но мои данные до сих пор есть в шведских базах, и мне ежегодно приходят приглашения на Открытый чемпионат Швеции по теннису (Sweden Open) и другие мероприятия. Сейчас я еду в Стокгольм на финал Лиги Европы УЕФА.

© Мария ТаценкоВолонтерство помогает проявить свои человеческие качества, не стесняться помочь
© Мария Таценко
Волонтерство помогает проявить свои человеческие качества, не стесняться помочь

Конечно, волонтерство за рубежом не всегда подойдет студентам — проживание и перелет организации обычно не оплачивают. Но если хочется окунуться в спортивный праздник, почувствовать его драйв и азарт, то и отпуск на это потратить не жаль, тем более что никогда не знаешь, что сможешь получить взамен. И речь здесь не о памятных сувенирах или фотографиях с именитыми спортсменами (хотя снимки с Антоном Шипулиным или Мартеном Фуркадом вы будете показывать друзьям, детям и внукам), а о новых знакомствах. Это и приятели-единомышленники, с которыми будете вместе стоять в сменах, и спортивные менеджеры, и члены иностранных делегаций. Это именно тот момент, когда тебя могут заметить, когда можно проявить свои человеческие качества, не стесняться помочь, ведь в жизни мы часто стесняемся быть небезразличными.

Для всех ли это? Я думаю, что нет, и это нормально. Нельзя заставить человека заниматься волонтерством. Это не то, что можно делать из-под палки.

А еще не стоит в это ввязываться, если ты думаешь, что это способ бесплатно посмотреть соревнования. Волонтер может простоять весь матч в подтрибунном помещении или на парковке. Это нужно понимать.

Впереди еще много чемпионатов и Олимпийских игр. Здорово, что сегодня можно открыть интернет, найти соревнования по любому виду спорта и подать заявку. Кстати, в 2019 году у нас, в Красноярске, пройдет зимняя Универсиада, и я точно знаю, что там будут нужны волонтеры.

Если ты любишь спорт настолько, чтобы сделать этот праздник лучше для других, пусть даже в ущерб своим личным желаниям, тогда дерзай.

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Школа волонтера
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